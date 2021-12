Diecké (Yomou) : les travailleurs de la SOGUIPAH marchent, ce mardi, pour se faire entendre

Rien ne va plus entre les employés et la direction de la Société Guinéenne de palme à huile et d’hévéa (SOGUIPAH) dans la sous préfecture de Diecké, relevant de la préfecture de Yomou, au Sud du pays.

Après avoir déposé un préavis de grève, les travailleurs de cette Société comptent se faire entendre ce mardi à Diecké pour dénoncer les mauvaises conditions de travail dont ils sont victimes. C’est dans ce cadre qu’ils se sont réunis ce lundi soir pour les préparatifs de cette marche qui selon eux sera pacifique.

« Nous voulons juste nous faire entendre parce que nous demandons l’amélioration des conditions de travail et de vie. Nous avions déposé un préavis depuis le 25 Novembre. Et suivant le code de travail, nous avions presque consommé les 10 jours de préavis. Donc demain, nous serons droits dans nos botes pour la marche pacifique, la marche civilisée. Une façon pour nous de montrer à l’opinion nationale et internationale que ça ne va pas ici, que les gens souffrent comme tous les partenaires dont les planteurs et tous les prestataires qui normalement doivent avoir leur vie à la SOGUIPAH. Nous voulons donc montrer que ça ne va pas et que ceux qui sont à Conakry qui sont entrain de tourner entre les départements ne disent pas la vérité. Nous, nous sommes convaincus que ce sont les travailleurs que nous défendons. Le combat que nous menons est noble », a indiqué Nagama Goumou, le directeur adjoint chargé de l’administration de la SOGUIPAH et par ailleurs membre du syndicat.

Une médiation pour trouver une issue à cette grève avait été menée par le sous préfet récemment, ce qui ne suffit pas selon notre interlocuteur, à cause dit-il, de l’indifférence du patron de la société.

« Le dossier est tellement important que seule le directeur général de la société qui peut s’assoir avec des gens qui ont des griefs pour discuter mais pas des intermédiaires. Depuis le 12 octobre jusqu’ici, rien. Il (directeur général) se sent fort dans ses bottes. Il a encore des moyens », a ajouté Nagama Goumou.

Il soutient par ailleurs que les syndicalistes ne sont pas manipulés mais que les travailleurs « réclament juste leurs droits devant lesquels le directeur général ferme les jeux et oreilles. Si sa venue a suscité de l’espoir, il n’était qu’un espoir béant », a déclaré.

Il faut le rappeler qu’en dehors des employés de la société, les planteurs ont également tenus un meeting la semaine dernière pour réclamer leurs arriérés de plus de 4 mois à la direction de la SOGUIPAH.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’Zérékoré.

Tel : 621-94-17-77.