Diligemence des procès des détenus : Foniké Menguè, Billo et Baïlo dans les tribunaux…

Dans le cadre d’une démarche à but humanitaire, Foniké Menguè, Billo hajjas et général Baïlo se sont rendus respectivement dans les tribunaux de Dixinn et de Mafanco pour rencontrer les nouvelles autorités judiciaires.

En tant qu’anciens détenus politiques. nous avons miis l’occasion à profit pour attirer l’attention desdites autorités sur la condition de détention de certains prisonniers et recommander vivement la diligence dans la programmation des procès des détenus pour que les détenus dans leurs ensemble soient situés sur leurs sorts.

C’est le lieu pour nous de dire que nous avons trouvé des autorités vraiment engagées à faire efficacement leur travail.

Chose qui nous a beaucoup réconforté car, à tout point de vue, nous avons rencontré des autorités intègres et déterminées à faire le bon boulot pour le bonheur du peuple de Guinée.

Oumar Sylla « Foniké Menguè »