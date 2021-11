Dinguiraye : des fonctionnaires viennent s’y faire recenser alors qu’ils ne sont pas en poste

Pour assainir le fichier de la fonction publique, le gouvernement de la transition a entrepris un recensement des fonctionnaires de l’État. L’opération qui a débuté il y a quelques jours se heurte à certaines vieilles habitudes à l’intérieur du pays. Des fonctionnaires se font recenser alors qu’ils ne sont pas en poste où ils sont mutés.

A Dinguiraye, depuis l’annonce du lancement du recensement, des fonctionnaires s’y rendent pour se faire enrôler alors qu’ils ne sont pas à leur poste de travail depuis quasiment leur prise de fonction.

Selon nos informations, ceux qui s’adonnent à cette vieille pratique sont des fonctionnaires issus des départements de l’éducation et de la santé.

« Depuis le début du recensement des fonctionnaires de l’État, nous constatons que plusieurs personnes viennent se faire recenser ici. Elles viennent juste se faire recenser et quitter la ville. La plupart d’entre eux sont des enseignants et des agents de la santé », a constaté notre source.

Dans certaines localités du pays, le manque d’enseignants et agents de santé se font réellement sentir. Des fonctionnaires y sont mutés mais ne sont presque ou jamais en poste alors qu’ils perçoivent leur salaire mensuellement.

Avec la volonté de refondation de l’État prônée par le comité national du rassemblement et du développement (CNRD), cette vieille habitude pourrait être un lointain souvenir.

Sadjo Bah