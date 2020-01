Dinguiraye : des grandes actions de Tibou Kamara en faveur de sa ville natale qui lui rapprochent davantage avec ses concitoyens (Par Marouane Camara)

C’est un Ministre qui n’a pas attendu d’être candidat pour poser des actions en faveur de sa communauté.

Plusieurs fois Ministre de la République et homme de confiance de plusieurs locataires du Palais Sékhoutouréya, Tibou Kamara, natif de Dinguiraye et digne descendant de la grande chefferie traditionnelle qui a régné tant du côté maternel que paternel pendant plusieurs décennies avant la période des indépendances a été exclusivement au service de Dinguiraye. La ville de ses ancêtres pour laquelle, il éprouve un amour profond et un lien historique inaliénable et imprescriptible.

Des actions de l’homme qui contredisent des spéculations sans fondement

Il est d’abord un Ministre qui n’a jamais trahi son amour et ses ressentiments personnels vis-à-vis de Dinguiraye. Sa qualité : être au service et à l’écoute de sa ville. Son bureau et son téléphone n’ont jamais été fermés encore moins qu’il exprime tout refus de contact, contrairement aux clichés inventés par des personnes dont la légitimité ne dépasse pas leur ombre qui vivent des spéculations et des surenchères comme recettes de survie.

Comme pour dire que l’homme n’a jamais coupé le cordon avec ses attaches ombilicales, les traces de Tibou en faveur de Dinguiraye sont encore là. Parmi lesquelles, on peut citer :

– Deux chambres froides offertes à l’hôpital préfectoral en 2010,

– Un groupe électrogène de plus de 50 kva ;

– Plus de 250 lampadaires pour l’éclairage public en 2010 ; …

Sans compter les décrets en faveur des fils de Dinguiraye ou encore des problèmes personnels auxquels étaient empêtrés certains ressortissants de la localité. Nul ne peut lui contester cette valeur ajoutée. Son humanisme débordant et son amour de trop pour sa localité d’origine sans jamais demander en contrepartie.

Il n’a pas investi sur Dinguiraye pour un retour d’investissement encore moins se lancer dans la conquête de l’électorat pour préserver des intérêts. Il est loin d’être ce commerçant qui met son argent par calcul et qui s’attend à un bénéfice sur investissement.

Loin d’un tape à l’œil, les actes de l’homme ont tout sauf un colorant politique.

Le sens de sa candidature pour Dinguiraye, c’est juste pour avoir la légitimité et la légalité de parler au nom de la ville ou sa population et défendre avec beaucoup plus de tonus les préoccupations majeures de ses concitoyens sans trahir les aspirations collectives et personnelles.

C’est cela le mandat populaire.

A bon entendeur, salut !

Par Habib Marouane Camara

Journaliste et Analyste politique