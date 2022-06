Dinguiraye : la gendarmerie et la police saccagées par des jeunes en colère suite à la mort d’un jeune « provoquée » par un gendarme

La ville de Dinguiraye, située à plus de 500 kilomètres de la capitale est très mouvementée ce jeudi 09 juin 2022. Pour cause, des jeunes en colère manifestent leur colère contre la mort de Ousmane Bérété, un jeune homme en provenance de Matagania, décédé hier mercredi 08 juin, à l’hôpital préfectoral, suite à un accident qui serait provoqué par un gendarme au niveau d’un barrage situé à Téménédougou, à quelques kilomètres du centre ville.

Selon des témoignages recueillis depuis Dinguiraye, les sièges de gendarmerie et la de la police ont été vandalisés par des jeunes.

« Ils ont pagaillé en ville proprement même. La gendarmerie et la police sont à terre. Tout est foutu. Il y a de la fumée qui se dégage presque sur toute la ville », a témoigné notre source sous couvert d’anonymat avant de revenir sur les circonstances de la mort d’Ousmane Bérété : « Des jeunes sur une moto en provenance de Matagania partaient présenter des condoléances à Kalinko sont venus jusqu’au barrage de Téménédougou où un agent a surgi devant eux pour les arrêter. Et comme il n’a pas pu les arrêter, il aurait donné un coup à celui qui était derrière le conducteur. Finalement, ils sont tombés de la moto et celui qui était derrière n’a pas survécu », a ajouté notre source.



Sur les événements de ce matin, notre source souligne : « ce matin, les parents de la victime sont venus pour récupérer le corps et il n’y a pas eu d’entente. Les gens ont commencé à jeter les cailloux. Les jeunes voulaient voir l’agent qui a occasionné la mort du jeune. Il a été dit que l’agent est arrêté. Du coup, les jeunes sont partis à la gendarmerie, ils ont cassé là-bas. Après avoir été chassés, ils se sont dirigés à la police. Il y a des motos brûlées ici. Et tout le monde est dehors », a indiqué notre source.

Selon elle, avec la pluie qui s’est invitée, le calme est entrain de revenir petit à petit.

Aux dernières nouvelles, le jeune homme décédé hier à la suite de l’accident n’a toujours pas été inhumé.

Sadjo Bah