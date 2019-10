Dinguiraye : les opérations d’identification des électeurs lancées

Après la formation des membres de la Commission Administrative d’Etablissement et de Révision des Listes Electorales (CAERLE), les représentants de la Commission Electorale Nationale Indépendante CENI dans la préfecture de Dinguiraye, ont lancé jeudi, 03 octobre, l’opération d’identification des électeurs dans le quartier Bhouria, proche du centre-ville.

L’opération consiste à nettoyer le fichier électoral afin de le rendre transparent aux yeux de tous les acteurs impliqués dans l’organisation des élections législatives.

Lançant l’opération, le président de la Commission électorale préfectorale indépendante (CEPI) de Dinguiraye, Balla Moussa Diarra est revenu sur le travail attendu par son équipe en ces termes : « après la mise en place des démembrements, il y a des comités, la mise en place des CAERLE et leur formation. Aujourd’hui, c’est la phase d’identification des électeurs. L’opération consiste à faire en sorte que tous les citoyens anciennement recensés viennent rectifier ou voir s’il n’y a pas de problème. Les citoyens qui ont l’âge de voter peuvent venir se faire identifier. En ce qui concerne les cas de décès, ils doivent envoyer des certificats de décès avec confirmation par des personnes reconnues. C’est-à dire la notabilité et d’autres preuves concrètes. Et, il ne faut pas oublier aussi des cas de déplacement. Ceux qui ont des anomalies au niveau du nom, on apporte des corrections pour qu’il y ait une conformité par rapport à l’identité. L’image qui est là démontre que la communauté est intéressée et elle se mobilise pour la poursuite de l’opération »

Pour sensibiliser les citoyens afin de leur faire adhérer à cette idée électorale, plusieurs efforts ont été fournis par les autorités locales. Le chef de quartier de Bhouria, Elhadj Ibrahima Diarra, a indiqué que ses citoyens sont prêts à se faire identifier.

‘’On a sensibilisé nos populations parce qu’on ne peut pas aimer une chose et son contraire. On a dit que le mandat de l’actuelle assemblée est expiré. Donc, pour qu’elle soit légitime, il faut passer par les élections. Nos citoyens sont prêts pour ces élections et nous accueillons cette révision de listes électorales à bras ouverts. Nous utilisons tous les canaux d’information pour sensibiliser les citoyens. Les cérémonies, les mosquées, la radio et nous avons fourni beaucoup d’efforts pour inviter les citoyens à participer à cette opération’’, a-t-il dit.

Les élections législatives, plusieurs fois annoncées pourraient se tenir le 28 décembre prochain.

Balla Moussa Diarra, premier identifié par l’équipe de l’opération, a lancé une invite à l’endroit de ses concitoyens.

‘’J’ai reçu ma fiche, il n’y a aucun problème. J’ai retrouvé tous les renseignements. Les membres m’ont bien accueilli et ont contrôlé mes fiches si tout est en ordre. J’invite tous les citoyens de Dinguiraye de venir faire comme moi parce que c’est un devoir citoyen’’, a-t-il indiqué.

Avant que nous quittions sur lieux, plusieurs citoyens de Dinguiraye s’étaient mobilisés pour répondre à cet appel de l’institution en charge des élections en Guinée.

Mohamed Cissé, envoyé spécial

+224 623-33-83-57