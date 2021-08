Dinguiraye : Un conducteur de taxi moto poignardé par des inconnus

Ces derniers mois, les conducteurs de taxi moto font l’objet d’attaques récurrentes, parfois mortelles à travers le pays. Un conducteur de taxi moto a été poignardé par des inconnus dans la nuit du vendredi 20 août 2021, à Dinguiraye.

Selon des informations rapportées par Lavoixdupeuple, le jeune Hassana Bah a été poignardé par ses deux passagers sur la route de Hellayabhè.

« je quittais Hellayabhè où j’ai déposé un client. sur le chemin du retour, deux jeunes qui étaient arrêtés non loin de la station située à la rentrée de la ville m’ont signalé, je me suis arrêté, ils sont montés. Nous avons repris la direction de Hellayabhè. Après quelques distances de course, l’un m’a pris au coup, nous sommes tombés ; ils ont voulu prendre la moto, je me suis opposé, c’est ainsi que l’un s’est jeté sur moi et l’autre est venu par derrière et ma poignardé avec un couteau, j’ai perdu connaissance. Lorsque je me suis réveillé, j’ai constaté qu’ils ont pris ma moto, mon Gillet, ma casquette, mes chaussures, mon argent d’une somme de 250 mille et mon téléphone. C’est grâce aux habitants du village de Hellayabhè que je suis venu à l’hôpital pour mes soins intenses », a expliqué Hassana Bah, le conducteur de taxi moto, dans des propos relayés par Lavoixdupeuple.

Selon le médecin chef du service de la chirurgie cité par le media, la vie du jeune Hassane Bah est hors de danger et ce, malgré la profondeur de la plaie (3 centimètres).

Selon nos confrères, le jeune conducteur suit des soins gratuitement à l’hôpital préfectoral de Dinguiraye.

Sadjo Bah