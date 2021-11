Diocèse de Kankan : Mgr Alexis Aly Tagbino, nommé évêque

Le nouvel évêque du diocèse de Kankan s’appelle Mgr Alexis Aly Tagbino, le transférant de la fonction d’auxiliaire du même diocèse. C’est ce qu’a fait savoir une annonce du Saint-Siège en date du 20 novembre 2021.

Mgr Alexis Aly Tagbino, qui était auparavant évêque auxiliaire du diocèse de Kankan depuis février 2017 et administrateur apostolique du même diocèse depuis mars 2021, a été nommé ordinaire du lieu par le Saint-Père.

Mais qui est le nouvel promu ? Mgr Alexis Aly Tagbino est né le 17 octobre 1972 à Guéckédou, dans le diocèse de Kankan. Après ses études primaires à Guéckédou, il est entré au Petit Séminaire Saint Jean XXIII de Kindia. Par la suite, il a fréquenté le Lycée 28 septembre de Kindia. Après l’année propédeutique, il a étudié la philosophie et la théologie au Grand Séminaire Saint Augustin de Bamako. Il a été ordonné prêtre le 2 mars 2003.

Après son ordination sacerdotale, il a été successivement vicaire de la Paroisse Saints Pierre et Paul de Bardou, de 2003 à 2007 et vicaire de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de Guéckédou, de 2007 à 2009. Il obtient en 2012 une Licence en Droit canonique au Grand Séminaire interdiocésain Benoît XVI de Conakry. Avant son ordination épiscopale en 2017, Mgr Alexis Aly Tagbino était enseignant et économe du Grand Séminaire interdiocésain ainsi que Chancelier du Diocèse de Kankan

