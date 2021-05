Dionfo (Labé) : une nourrice broyée par un camion ce mardi, à N’Deylale

Dans la matinée de ce mardi 18 mai 2021, c’est un grave accident de la circulation qui s’est produit à N’Deylale, dans la sous-préfecture de Dionfo, préfecture de Labé. Selon nos informations, c’est une femme, nourrice de son état, du nom d’Assiatou Baldé, 25 ans, originaire de Hoberai, dans la sous-préfecture de Missira (préfecture de Koubia), qui a vu sa tête complément broyée par un gros porteur.

D’après les témoins des faits, la victime était transportée par une mototaxi avec 3 autres personnes, dont deux bébés. Sur le film du drame, El. Boubacar Baldé, le maire de la commune rurale de Dionfo, explique :

« Exactement, c’est un accident de la circulation qui s’est produit à Deylale. Une femme originaire de Hoberai dans la préfecture de Koubia est décédée. La gendarmerie et le syndicat viennent d’arriver sur les lieux pour faire le constat. Un affrontement avait commencé d’éclater entre la famille de la victime, les taxis-motards et le chauffeur du camion. Donc pour éviter que le chauffeur ne soit lynché par les deux bords, nous l’avons mis à l’abri en attendant l’arrivée de la gendarmerie. La victime est une nourrice, le corps a été transféré à l’hôpital régional de Labé. »

Et le maire de poursuivre son intervention en ces termes : « Lorsque la moto, en provenance de Labé pour le marché hebdomadaire de Dionfo, et le camion qui partait également à Dionfo ont tenté d’éviter un nid-de-poule, ils ont rencontré une autre moto. Dès que ce dernier les a évités, la moto qui venait de Labé a glissé. Et le camion a écrasé la tête de la femme nourrice. »

Joint au téléphone pour en savoir davantage sur cet accident mortel, Mamadou Cellou Diallo, témoin des faits, nous a confié ceci : « Ils étaient au total 5 personnes sur la moto, dont deux femmes nourrices, leurs bébés, plus le conducteur de la mototaxi. Ce dernier et le camion partaient au marché hebdomadaire de Dionfo. D’après les informations, la femme qui est décédée partait dire au revoir à sa mère pour aller rejoindre son mari en Côte d’Ivoire. Donc, après avoir dépassé le nid-de-poule, le taxi-motard a doublé le camion. Immédiatement, ils ont rencontré un autre taxi-motard. Mais si la moto qui venait de Dionfo a pu maîtriser sa conduite, le taxi-motard qui transportait les deux femmes a perdu l’équilibre. Ils sont tombés. Malheureusement, la femme est tombée vers le camion qui a écrasé sa tête.»

Aux dernières nouvelles, le chauffeur du camion est dans les mains de la gendarmerie. Les victimes ont été transportées à l’hôpital régional de Labé. A noter que la femme décédée a laissé derrière elle 3 enfants.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83