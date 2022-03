Diouldé Diallo prêt à payer 3 milliards gnf pour sa libération? « Faux », dit son avocat

Depuis quelques heures, des informations font état de la libération de Diouldé Diallo, ancien directeur général de la SEG (société des eaux de Guinée) par le biais d’un paiement d’une caution de 3 milliards de francs guinéens. L’avocat de l’ancien directeur de la SEG a balayé de revers de la main ces informations.

Joint vendredi par nos soins, Me Sékou Kondiano indique que l’affirmation relative à la libération de son client avec le paiement de 3 milliards de nos francs ne résulte d’aucun acte. L’avocat martèle que c’est faux et archi faux.

« Nous, nous sommes très respectueux de la loi et de la procédure. Nous ne connaissons pas la source de cette information. Toujours est-il que oser prendre la décision de publier une telle information qui devrait en principe être une information secrète, ça ne se doit pas. C’est le premier principe. L’information est secrète. Comment l’auteur de cette information a pu avoir cette nouvelle si c’est vrai? Deuxièmement, nous apportons un démenti cinglant par rapport à cette affirmation-là. Elle ne résulte d’aucun acte. Nous les mettons au défi de nous donner un acte de procédure émanant du cabinet d’instruction qui établirait cette affirmation. Tant qu’on ne verra pas ça, tout ce que les gens diront par rapport de consentement de Monsieur Diallo (en référence à Diouldé Diallo) à pouvoir payer ce montant, nous pensons que c’est faux et archi faux. Nous comptons sur votre esprit de jugement et d’objectivité », a réagi Me Kondiano, l’avocat de Diouldé Diallo.

L’ancien directeur de la Société des Eaux de Guinée (SEG) est poursuivi par la CRIEF dans une affaire de présumée détournement de plus de 3 milliards 600 millions de francs guinéens. Il est depuis quelques semaines en détention provisoire à la maison centrale de Conakry.

Sadjo Bah