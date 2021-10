Diountou (Lélouma) : 10 conseillers communaux sur 17 démissionnent pour abus d’autorité et détournements

L’information vient de nous parvenir. Dans un document signé du 23 septembre 2021, 10 conseillers communaux sur les 17 de la commune rurale de Diountou, préfecture de Lélouma ont rendu le tablier.

Selon nos informations, le maire Amadou Binté Diallo est accusé par les élus locaux de manipulations de Procès Verbaux (PV) dont 2 PV de session tenus par le secrétaire général. Certains procès-verbaux de passation ne sont pas signés par le maire. A cela s’ajoutent les extraits de délibérations qui ne sont pas en conformité avec les ordres de jour des sessions. Les PV de session et de délibération ne sont pas paraphés par la justice, ce qui constitue une violation flagrante du code des collectivités.

Sur 25 documents administratifs, la commune rurale de Diountou ne dispose que 14 et qui ne sont pas à jour et certains sont mal tenus.

Les maires adjoints ne sont non seulement pas associés à la prise de décisions, mais aussi à l’exécution des décisions issues des conseillers de délibération. Parlant des commissions de travails, aucune commission n’a été mise en place conformément à la procédure. Quant à la gestion financière, contrairement de l’année 2019, en 2020 aucune session n’a été tenue pour adopter le budget alors qu’il a été approuvé par la tutelle. A noter qu’avant l’approbation d’un budget par le préfet, il revient tout d’abord au SPD d’apprécier son contenu, histoire de voir l’équilibre en recettes et dépenses. En outre, le maire a mis en place une commission parallèle de perception des taxes au niveau du marché et les autres secteurs sans verser les recettes perçues au receveur.

Du côté de l’Etat civil, il a été constaté que d’importants fonds ont été mobilisé et utilisé à des fins personnelles. En plus, le contenu du compte bancaire administratif du maire et celui du receveur n’ont pas les mêmes éléments. Il n’y a pas de concordance. si le compte du receveur va directement à la cour des comptes, le compte administratif du maire est destiné au ministère en charge des collectivités locales, une situation qualifiée de problème pour les 10 démissionnaires, avant de préciser, qu’après analyse des dossiers à travers des documents qui ont été produit, il y a des déficits importants de gestion.

Donc, vu le détournement des fonds de l’action sociale accordés par l’UNICEF à la commune et autres manquements, les 10 conseillers communaux ont décidé de démissionner.

Pour le moment, toutes nos tentatives de joindre le maire de Diountou son restées vaines.

Affaire a suivre…

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83