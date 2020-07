Dans un décret lu mercredi à la télévision nationale, le président guinéen, Alpha Condé a rappelé deux ambassadeurs. Ces ambassadeurs sont Alassane Souaré, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée à Abu-Dhabi (Émirats Arabes Unis) et Paul Goa Zoumanigui, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée à Madrid (Espagne).

