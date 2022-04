Diplomatie américaine vs diplomatie guinéenne : cas Kassory Fofana et cas Mohamed Touré

🔴Par Oyé Béavogui🔴Ce que la représentation diplomatique guinéenne aux USA refuse catégoriquement pour Mohamed Touré, citoyen guinéen ne disposant d’ailleurs pas de la nationalité américaine ; la représentation diplomatique américaine à Conakry vient d’acquiescer officiellement de sa position en faveur d’un citoyen américain en conflit avec la loi guinéenne, en l’occurrence monsieur Ibrahima Kassory Fofana, ancien Premier ministre.

Réaction de l’ambassade des États-Unis sur le cas Kassory Fofana détenu à la maison centrale de Coronthie :

« L’ambassade des États-Unis à Conakry continue de travailler avec les autorités du Gouvernement de la transition guinéenne pour avoir accès aux Américains détenus. Nous prenons au sérieux notre responsabilité d’assister les citoyens américains à l’étranger. Nous ferons tous les efforts pour fournir une assistance consulaire appropriée à nos citoyens aussi rapidement que possible », indique l’ambassade.

Revenons à présent sur le cas du couple Touré.

Ce couple fidèle aux mœurs africaines, paye depuis avril 2018 le prix de sa générosité sous l’indifférence totale de la diplomatie guinéenne.

Pour aider à la libération du Camarade Mohamed Touré, le Parti s’est adressé moult fois aux ministères des Affaires Étrangères mais en vain, de 2018 à ce jours, aucun acte n’a été posé par le Ministère des affaires étrangères guinéenne à plus forte raison notre représentation diplomatique aux USA afin d’aider à la libération du couple Touré et pourtant ils avaient la possibilité et les moyens d’éviter au camarade un procès, mais ils ont refusé d’agir, ils ont abandonné le couple Touré seul contre l’armada juridique américaine.

Au juste, qu’on dise tout au moins, qu’est-ce que Mohamed Touré et son épouse ont-ils fait pour ne pas bénéficier de l’attention de l’Etat guinéen, de sa diplomatie à travers notre représentation diplomatique ?

Qu’on l’admette ou pas Mohamed Touré n’est pas un citoyen ordinaire, il doit bénéficier de l’attention et de l’assistance de l’État guinéen, mais l’égoïsme, la méchanceté, la vengeance et surtout le silence coupable de nos dirigeants déchus témoignent entièrement de leur responsabilité dans la rétention du Mohamed Touré et de son épouse aux États-Unis d’Amérique.

À la diplomatie guinéenne : au risque d’avoir le cas Mohamed Touré sur votre conscience, vous avez encore l’occasion de vous racheter pour l’honneur et la dignité de notre Peuple, plus loin du sens même de la recevabilité pour la mémoire du Président Ahmed Sékou Touré.

En tout état de cause, les militants et militantes du PDG-RDA vous observent, le Peuple de Guinée vous observe et l’histoire vous jugera, très chères autorités diplomatiques.

Courage au Camarade Secrétaire Général Mohamed Touré.

La lutte continue…