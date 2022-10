Diplomatie : cinq ambassadeurs présentent leurs lettres de créance au colonel Doumbouya

Le Président de la Transition, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, a reçu en audience ce vendredi 30 septembre 2022 au Palais Mohammed V, les Ambassadeurs de l’Union Européenne, de la Slovaquie, de la Hongrie, du Qatar et de l’Indonésie.



Les cinq diplomatiques ont présenté au Président de la Transition, Chef de l’Etat, les lettres de créance par lesquelles leurs pays respectifs les accréditent auprès du Président guinéen.

Ainsi, madame lolita PONS, Ambassadrice de l’UNION Européenne, monsieur Thomas Félix, Ambassadeur de la Slovaquie, monsieur Tamas Endré FEHER Ambassadeur de la Hongrie, monsieur Mohamed Kordi al-Marri, Ambassadeur du Qatar et monsieur Dindin WAHYUDIN Ambassadeur de l’Indonésie, ont été successivement introduits auprès du Chef de l’Etat par le ministre en charge des Affaires Etrangères.

Le Colonel Mamadi DOUMBOUYA a rassuré les diplomates de sa disponibilité de raffermir les relations d’amitié et de coopération qui existent si heureusement entre la Guinée et leurs Etats respectifs .

Par ailleurs, le Chef de l’État a mis à profit cette journée du vendredi pour recevoir la sous-secretaire générale et représentante spéciale des Nations-Unies, chargée de la question des violences sexuelles en période de conflit.

Madame Pramila PATTEN est en Guinée dans le cadre du démarrage des audiences du procès du 28 septembre 2009.

À l’occasion de sa rencontre avec le Président de la Transition, elle a exprimé toute la satisfaction des Nations-Unies à l’endroit du Chef de l’Etat et du Gouvernement guinéen pour les efforts fournis en un temps record en faveur de la justice pour tous. Ce qui se matérialise et se concrétise par le démarrage du procès sur les évidemment du 28 septembre 2009.

Elle s’est ainsi montrée impressionnée des résultats enregistrés par les autorités de la Transition dans le cadre des préparatifs du procès sur les événements douloureux que la Guinée a connus, il ya 13 ans au stade du 28 septembre.

Avec ce balai diplomatique, le Président de la Transition, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, envoie le signal fort d’un pays dont l’une des préoccupations est de renforcer les relations d’amitié et de partenariat avec le monde.

𝗗𝗖𝗜- 𝗣𝗥𝗚