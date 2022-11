Diplomatie : colonel Doumbouya nomme trois ambassadeurs (décret)

A travers un décret publié dans la soirée de ce lundi 14 novembre 2022 à la télévision nationale, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination de trois (3) ambassadeurs et plénipotentiaires de la Guinée à l’étranger. Il s’agit de :

1-Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République Populaire de Chine : Mme Aminata Koita, précédemment chargée d’Affaires

2- Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République Fédérale d’Allemagne : M. Aliou Barry, précédemment chef des Affaires politiques et conseiller politique principal à la mission de l’Union Africaine pour le Mali et Sahel commission de l’Union Africaine

3- Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République Fédérale d’Ethiopie et l’Union Africaine : M. Nounkè Kaba, précédemment chargé d’Affaires

Mediaguinee