Diplomatie : le ministre d’État Tibou Kamara porteur d’un message du président Alpha Condé auprès du Roi Mohammed VI 

La solidification de l’axe de coopération bilatéral Conakry-Rabat au centre d’une visite diplomatique du Ministre d’État guinéen, porteur d’un message personnel du Président guinéen Pr. Alpha Condé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a précisé que ce message s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération qui existent entre les deux pays et des liens historiques de fraternité et d’amitié qui lient la Guinée au Maroc.

Le Ministre d’État, Tibou Kamara a indiqué que la Guinée sera aux côtés du Maroc sur le chemin de l’unité et de l’Union Africaine et dans le renforcement de la coopération sud-sud.

Dans un tête-à-tête qu’il a eu avec Nasser Bourita, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale marocain, les deux hommes dans un langage diplomatique d’égal à égal, ont passé en revue tous les sujets d’actualité et de la nécessité d’œuvrer pour que les deux peuples puissent tirer des avantages dans les relations entre les deux pays dont le lien d’amitié et séculaire date de près de 5 décennies.

Grand connaisseur du royaume chérifien et fort d’un capital immense de négociations et amoureux de la paix, Tibou Kamara mettra l’occasion à profit pour rappeler aux autorités marocaines, de la ferme volonté du Président guinéen tout attachement à cultiver la paix et l’intégration des peuples du continent dans un contexte de grand terrorisme où seule l’unité pourra mettre hors état de nuisance ces groupuscules sans foi ni loi qui ne cessent de menacer la stabilité du continent.

La cellule de communication