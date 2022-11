Diplomatie : menace sur l’ambassade de Guinée en France (les raisons)

L’état dans lequel se trouvent les ambassades de la Guinée dans les pays comme l’Éthiopie, le Mali ou encore la France laisse à désirer. Une situation qui n’honore non seulement pas le pays, mais aussi le numéro 1 de la diplomatie guinéenne.

Invité hier soir dans l’émission « On fait le point » de la RTG, Dr Morisanda Kouyaté, quatrième ministre à répondre aux questions des journalistes, a indiqué que si rien n’est fait dans un bref délai en termes de rénovation, les relations diplomatiques entre la République française et notre pays pourraient connaître un nouveau bras de fer.

«La Guinée avait acheté sous l’ère Sékou Touré et Lansana Conté, un nombre important d’ambassades dont quelques-unes ont été vendues», a tout d’abord rappelé le patron des Affaires étrangères.

Ceux qui existent de nos jours, selon lui, sont dans un état piteux, qui, demandent un important investissement devant aboutir à leur rénovation.

«J’ai visité quelques-unes (ambassades) à New-York, à Washington, au Mali tout près, mais c’est extrêmement grave lorsque vous regardez les images. Et quand vous arrivez là, ça ne donne pas beaucoup de respect. Pour moi, le gros investissement qu’il faut faire, c’est de faire en sorte que ces ambassades changent. Donc pour moi il faut les rénover et ça le Président est d’accord », a fait savoir Dr Morisanda Kouyaté, avant de promettre un gros dossier de rénovation et d’acquisition de chancellerie et de résidences, ceci pour répondre aux aspirations du Président Colonel Mamadi Doumbouya, qui a demandé à ce que ces ambassades soient respectables.

» Avec l’AGCP et les autres collègues des infrastructures, nous avons mis en place un comité technique qui est en train de travailler sur les ambassades à rénover. Et aujourd’hui, l’ambassade de la Guinée à Abuja, en Ethiopie, celle de la Guinée en France là où on est menacé. Et d’ailleurs, si l’on ne fait pas tout de suite sa rénovation, on va nous expulser», a fait savoir ce diplomate guinéen.

Sâa Robert KOUNDOUNO