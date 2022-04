Direction investigations de la gendarmerie : des fous de Kassory agressent un journaliste de Mediaguinee

Mamadou Yaya Barry, journaliste de Mediaguinee s’est fait agresser ce matin par des militants surexcités du RPG Arc-en-ciel. Les faits remontent au matin de ce lundi 4 avril lorsque Yaya envoyé par la rédaction s’est rendu à la Direction Centrale des Investigations Judiciaires pour couvrir la convocation des anciens dignitaires du régime déchu.

Selon Mamadou Yaya qui était déjà sur les lieux avant l’arrivée des anciens ministres, tout a commencé lorsqu’il a voulu prendre des images de ces anciens ministres à leur arrivée.

« Quand je suis arrivé, il n’y avait personne. J’ai attendu à distance pour voir s’ils vont venir. Entre temps, Diakaria Koulibaly est arrivé. Dix minutes après, Dr Ibrahima Kassory Fofana est arrivé. Je décide de m’approcher pour prendre des images. Mais le temps pour moi de prendre des images, un jeune du RPG est venu me trouver avec un confrère d’Africaguinee pour me dire : ‘’monsieur pourquoi vous prenez des images ? Quittez ici’’. On avait cru que c’était un gendarme. Mais quand on a compris que c’était un militant, on a dit qu’on ne quitte pas. Il s’est rétracté. Quelques minutes plus tard, c’est Oyé Guilavogui qui arrive. Là, j’étais juste en face de la direction, le temps pour moi de prendre des images, c’est là que le groupe a bondi sur moi et m’a retiré mon téléphone de force. On s’est disputé, ils me disaient « vous êtes des escrocs, c’est comme ça que vous prenez des images et envoyer aux gens pour salir les noms de nos responsables ». Entre temps, l’un d’entre eux était en train de supprimer les images dans mon téléphone. Le temps pour moi de venir récupérer le téléphone dans ses mains, l’autre téléphone est tombé et s’est caché. On s’est chaudement disputé et les gens sont venus et sont intervenus », a-t-il expliqué.

Bien que n’ayant eu aucune blessure physique, Yahya déclare avoir été la cible de violences verbales. « Ils m’ont insulté, ils m’ont traité d’escroc et tous les noms », a-t-il déclaré.

Face à ce genre d’attitude qui n’est pas une première de la part des militants du parti déchu, Mediaguinee à travers son reporter, se réserve le droit de porter plainte contre les agresseurs de Mamadou Yaya Barry pour violences.

Maciré Camara