Direction générale de la Poste : Mohamed Sita Cissé officiellement installé dans ses fonctions

Le nouveau Directeur Général de la Poste guinéenne a officiellement pris fonction ce Mardi 21 décembre. La cérémonie de passation de service s’est déroulée en présence de plusieurs responsables et cadres de la poste. Mohamed Sita Cissé remplace à ce poste, Mohamed Lamine Diallo.

Dans son discours de circonstance, le Directeur Général sortant, Mohamed Lamine Diallo, a remercié les nouvelles autorités pour la confiance placée en lui pour conduire la poste guinéenne depuis le changement du régime avant de prodiguer des conseils à son successeur.

« Mon cher frère, pour cette aventure que tu commences aujourd’hui et aussi longtemps que Dieu te gardera, à la tête de la Poste Guinéenne S.A dont je souhaite la plus longue durée possible, je te prie de garder un certain nombre des choses. Le statut dont on parle aujourd’hui a été acquis grâce à un combat, il faut tenir compte de la forme juridique actuelle. L’Institution que Dieu t’a confiée est un géant à pieds d’argile. Il est encore très fragile, il faudra veiller à l’équilibre entre les dépenses et les recettes, parce que la direction que j’ai eu à conduire, que nous te rendons aujourd’hui a pris l’option de renoncer à tout concours financier de l’Etat pour jauger la capacité de cette société, voir si elle est capable de résister à la concurrence…Pour que cela soit, je te fais offre de collaboration et d’accompagnement », a indiqué Mohamed Lamine Diallo.

Prenant la parole, le Directeur Général entrant a tout d’abord rendu grâce à Dieu avant de remercier le président de la transition Colonel Mamadi Doumbouya de l’avoir investi de sa confiance pour diriger la Direction Générale de la poste guinéenne.

« Avec votre permission, je dédie ce poste à tous ces braves et courageux travailleurs, pour leur engagement et dévouement dans le combat de tous les jours. J’ai la ferme conviction, qu’à la poste, la tâche est immense, mais avec la volonté et la détermination de chacun de nous, nous atteindrons les résultats attendus par nos clients et partenaires. Loin d’ignorer le travail accompli par mon prédécesseur mais des efforts énormes doivent être consentis dans le cadre des reformes de ce secteur qui sont entre autres: la modernisation du réseau postal ; la couverture entière du pays par le service universel postale ; le développement et l’innovation des services; le renforcement des capacités humaines existantes », a déclaré Mohamed Sita Cissé.

Poursuivant, le nouveau Directeur Général a invité ses collaborateurs à se mobiliser pour faire de la poste l’un des véritables moteurs de croissance économique et sociale de la Guinée.

« Chers collègues de la poste, Je saisi cette occasion pour rassurer chacun de vous, de ma disponibilité totale de franche collaboration et ce, sur la base des compétences, du dévouement, de la vision du CNRD, de l’intégrité et du respect de la hiérarchie. Ainsi, je voudrais compter sur chaque travailleur pour m’aider à accomplir cette noble et exaltante mission », a-t-il ajouté.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08