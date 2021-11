Direction générale de la RTG : Le discours de Fana Soumah

Le nouveau directeur général de la radio télévision guinéenne (RTG) a été installé ce vendredi, 12 novembre, dans ses nouvelles fonctions.

Ci-dessous, l’intégralité du discours de Fana Soumah

Monsieur le représentant du CNRD,

Monsieur l’inspecteur général du ministère de l’Information et de la communication,

Chers collaborateurs, amis et travailleurs de la RTG,

A vos rangs, grades et qualités.

Mesdames et Messieurs,

Chers invités

En ce jour solennel, je voudrais rendre grâce à notre Dieu créateur pour tous ses bienfaits en ma faveur. Ensuite, remercier le Chef de l’Etat, Président de la République le Colonel Mamadi Doumbouya à travers la ministre de l’Information et de la communication, Madame Rose Pola Pricémou, pour cette confiance portée sur ma modeste personne pour diriger notre « maison mère commune », je veux nommé, la RTG. C’est aussi l’occasion d’avoir une pensée pour ma famille.

Pour moi, cette promotion est un véritable défi à relever, au regard de nombreux problèmes auxquels la RTG est confrontée. Je mesure l’immensité des tâches, surtout en cette période d’espoir et de renouveau. Mais ne dit-on pas que les plus grands obstacles peuvent être franchis grâce à des volontés bien assises ? C’est ce que nous tenterons de faire ensemble, vous et moi, car ce métier fascine, malgré tout. Et il faut beaucoup de passion pour l’exercer. Ici à la RTG, nous avons cette passion doublée de patriotisme. Oui, ensemble nous le ferons, puisque nous sommes le média de service public, la vitrine de la Guinée, le symbole de l’union, le creuset du vivre ensemble. En un mot, nous tenons au rassemblement des guinéens comme à la prunelle de nos yeux,.

Mesdames et Messieurs,

Chers invités,

Aujourd’hui la concurrence est rude et la technologie avance à une vitesse exponentielle. L’aventure s’annonce donc difficile. C’est pour cela nous sollicitons de l’appui du Président de la République, le Colonel Mamadi Doumbouya et de son Gouvernement afin de nous doter de moyens conséquents pour que la RTG reprenne sa place de média leader dans la sous région. Oui c’est possible avec le concours de tout un chacun. Car, seuls les plus intelligents, passionnés et courageux feront cette aventure, parce que nous sommes tenus par ce qu’on appelle obligation de résultats.

Mesdames et Messieurs,

Chers invités,

A vous chers collaborateurs, je vous tends la perche. Nous ferons chemin ensemble dans la discipline avec pour seul et unique mission : servir la Nation. Nous devons rompre avec les vieilles pratiques. La RTG doit redevenir cette famille que nous avions connu. La RTG doit pouvoir tout simplement rester proche des auditeurs et téléspectateurs. L’homme de média que nous sommes doit toujours être au service du public. Refusons d’être des journalistes et techniciens instrumentalisés. Parce que nous devons apprendre à nous faire respecter, pour sauver tout simplement notre crédibilité. Chaque guinéen, où qu’il soit, doit être fier de sa radio et de sa télévision. Je vous prie de ne pas dissocier la RTG1 et la RTG2. C’est la même maison. C’est unis, que nous serons forts. Avec l’aide des autorités et partenaires, nous allons mettre un point d’honneur sur la formation de nos techniciens et journalistes. La maison en a grand besoin.

Mesdames et Messieurs,

Chers invités,

Avant d’en finir avec cette prise de parole, je voudrais assurer mon cher ami, mon prédécesseur, mon DG monsieur Sékouba Savané que mon bureau restera le sien. Nous aurons besoin de ses conseils pour aider la RTG dans sa marche vers le rassemblement. Qu’il soit vivement remercié pour le service rendu à la Nation. C’est aussi le cas de tous les anciens de la maison. Nous avons besoin de leurs expériences et de leur savoir-faire. Chacun a sa place ici à la RTG. Que personne ne se mette à l’écart. On a besoin de toutes les intelligences et compétences de ce pays, même en dehors de la maison. Croyez-moi chers travailleurs de la RTG, je ne suis pas un chef mais un collaborateur. Je reste le même Fana Soumah que vous avez connu.

A tous, merci de votre aimable attention.

RTG pour Tous et Tous pour la RTG.

Que Dieu vous bénisse.