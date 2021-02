Discours d’Alpha Condé au Forum de l’Investissement: Sidya Touré se dit estomaqué

Alpha Condé veut faire de l’année 2021, une année de transformation complète de la Guinée. Son ambition est de faire en sorte que la Guinée devienne la deuxième puissance économique de l’Afrique de l’ouest après le Nigeria. Et il est décidé à le faire. C’est en tout cas ce qu’il a annoncé mercredi lors du Forum de l’Investissement à Conakry. Mais cette sortie du président de la République crée la surprise totale chez le président de l’UFR, qui se montre pessimiste. Il était jeudi dans l’émission “Les Grandes Gueules” de la radio Espace fm.

« Moi je suis estomaqué. Vous vous demandez en fait de quelle Guinée il s’agit ? Alpha a eu dix ans pour réaliser tous ce dont il parle aujourd’hui. Et pendant ces dix années, il a eu tous les pouvoirs. L’Exécutif était à sa disposition, il avait une majorité à l’assemblée, il a même soumis la justice en faisant partir Cheick Sacko qui était un peu réticent, en faisant partir même le président de la cour constitutionnelle dans les conditions dramatiques qu’on connaît. Donc, tous les pouvoirs, il les avait. Quand on l’entend parler aujourd’hui, on a l’impression qu’il s’agissait d’une opposition qui vient d’arriver et qui veut corriger, disons, tout ce qui n’a pas fonctionné pendant dix ans. Moi je suis assez surpris », s’indigne-t-il.

Et si le président de la République trouve son espoir basé sur le secteur minier pour concrétiser son ambition, Sidya Touré, lui, ne voit aucun mérite dans ce secteur. « Le secteur minier, on n’a aucun mérite. C’est ce qui se retrouve dans notre sous-sol. Les mines sont là depuis des millions d’années. Si on n’arrive pas à vendre tout, je pense qu’il en restera encore pour la génération à venir. Donc, il n’y a pas de fierté en cela. »

Yamoussa Camara

