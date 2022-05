Le discours du Premier ministre Mohamed Béavogui tenu il y a quelques jours à Macenta continue de faire saliver au sein de l’opinion politique. Ce samedi 28 mai 2022, au siège de l’Union des Forces Républicaines (UFR), le secrétaire exécutif du parti de Sidya Touré a qualifié de « très désagréable » le discours du Chef du gouvernement de la transition.

Alors que ce dernier avait appelé à ne pas mourir pour des « bétises», Saikou Yaya Barry a estimé que ce discours du Premier ministre est honteux et lamentable.

« On se bat pourquoi ? On se bat parce qu’on n’a pas d’emploi, on se bat parce qu’il n’y a pas de bonnes routes. Mais la route-là c’est pour le politicien ? Quand il y a une bonne route est-ce que c’est pour Sidya ? Quand il y a des hôpitaux, est-ce que c’est pour Sidya ? Mais on se bat parce qu’on sait que Sidya peut faire en sorte que cela soit obtenu, c’est pourquoi on se bat derrière lui. Il ignore complètement ce que c’est le militantisme dans un parti politique. Ils sont en train de berner les jeunes à la base leur disant ne mourez pas pour quelqu’un, mais tu veux que les gens meurent pour toi Béa ? Ou bien que les gens étendent leurs gorges pour que tu les égorges, c’est ça tu veux ? C’était lamentable ce comportement, c’est honteux pour un intellectuel qui a vécu dans un pays où les droits sont respectés. Il vient, parce qu’on a pensé qu’il va imprimer au moins un tout petit peu de ce qu’il a passé à l’étranger, un grain, même un tout petit grain, mais même ce grain là il est incapable de donner », a déclaré le secrétaire exécutif de l’UFR à l’endroit du Premier ministre.

Selon Saikou Yaya Barry, au lieu d’être le conseiller du président de la transition, le Premier ministre Mohamed Béavogui ne fait qu’enfoncer ce dernier.

« Mais je suis déçu de lui. C’était lui qui devait être le conseiller de Mamadi Doumbouya pour lui dire attention, allons comme ça, faisons ça. Mais il est incapable de faire ce travail. Il est en train d’enfoncer Mamadi Doumbouya. Ses communications lamentables qui sont en train d’enfoncer le président de la transition pour qui j’ai du respect qui est totalement mal entouré. Je sors de mes gonds maintenant pour dire et que Mamadi Doumbouya entende. Ils sont en train de le mettre en déroute totale et ça c’est très grave », a-t-il estimé.

Maciré Camara