Discours de politique géné-râle du goubernement, colère suite au non-paiement du budget du CFO, à la Une des journaux

Au cours de cette semaine qui s’achève, les hebdomadaires Le Lynx, La Lance et le Quotidien national Horoya se sont intéressés à plusieurs sujets dont le discours de politique générale du gouvernement, colère suite au non-paiement du budget du chef de file de l’opposition et vers l’amélioration de la gestion des contentieux électoraux.

Dans sa parution du 15 avril 2021, le Quotidien national Horoya, a titré à sa « Processus électoral. Vers l’amélioration de la gestion des contentieux ». Sur la question, le journal révèle que « la commission électorale nationale indépendante (CENI) et ses partenaires notamment la fondation internationale sur les système électoraux (IFES) réfléchissent sur l’amélioration de la gestion des contentieux électoraux en Guinée. Dans cette optique, IFES à travers le projet renforcement des capacités des acteurs sur la question des contentieux électoraux et sur financement de l’USAID vient d’organiser un atelier de présentation et de validation du rapport de l’évaluation technique postélectorale sur la gestion inclusive des contentieux en Guinée. Ledit atelier s’est déroulé, ce vendredi au siège de la CENI sis au quartier Cameroun sous la présidence de Bakary Mansaré, vice-président de la CENI. Etaient présents à cette rencontre, les commissaires et les cadres techniques de la CENI, des représentants des organisations de la société civile, la Haute Autorité de la Communication (HAC), des magistrats de certains TPI ainsi que des partenaires techniques et financiers notamment l’Union Européenne, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le National democratic institute (NDI), et Search For Common Ground. Cette occasion a étéc mise à profit par le représentant pays d’IFES, Montaga Sylla, de rappeler que la phase postélectorale est toujours consacrée à l’évaluation suivie des recommandations afin d’améliorer à chaque fois le processus. D’après lui, après la proclamation des résultats, son organisation étant un partenaire de la CENI, a fait recruter un cabinet (IRPAG) pour travailler sur les questions de contentieux électoraux… »

Le journal Satirique Le Lynx a, dans sa parution 12 avril barré à sa Une : « Palais du peuple : Discours de politique géné-râle du goubernement. Don Kass la baraque ! Sur la question, notre confrère révèle que « le 7 avril, le PM Cas-Sorry a livré sa politique générale aux dépités de l’Assemblée nationale monocolore : trois ans après avoir promis le paradis aux Guinéens, il jure que l’enfer c’est Coronavirus, impute les casses de maisons à un ordre inconnu, chante l’excellence de ses relations avec son patron, Alpha Grimpeur. A sa prise de fonctions le 24 mai 2018, le Cas-Sorry était passé, pour la première fois, le 27 juin à la même année à l’Hémicycle rectangulaire du Palais du peuple. Autrement configuré. Qu’avait-il dit ? Qu’il avait hérité d’une croissance économique de 8%, qu’il s’était engagé à porter à 10% en 2020. Misant sur les engagements de financement du PNDES (Programme national de développement économique et social) de 21 milliards de dollars ricains et les 20 milliards de dollars de l’Accord-cadre sino-guinéen, le PM avait promis de promouvoir la bonne gouvernance, la transformation économique durable et inclusive, le développement du capital humain, la gestion durable de l’environnement, l’éradication de la criminalité… »

Dans sa parution du 14 avril 2021, La Lance a titré à sa Une : « Guinée : Colère suite au non-paiement du budget du chef de file de l’opposition. Mamadou Sylla, un homme d’affaires…politique ». Pour notre confrère, « Après avoir juré de « s’opposer autrement, de manière civilisée », Mamadou Sylla, contrarié par le non-paiement de son budget de chef de file de l’opposition, a fini par prendre le maquis et tancer le pouvoir Condé. Un revirement dicté par l’argent,

sa seule conviction. Avant de créer l’Union démocratique de Guinée (UDG) et prendre part aux différents scrutins, Mamadou Sylla était un homme d’affaires. Désormais, le chef de file de l’opposition veut faire des affaires en politique. On a certes vu Patrice Talon prendre la tête du pays au Benin, aux Etats-Unis, Donald Trump, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina (Madagascar)… Mais le leader de l’UDG fait du mercantilisme politique. Les acteurs politiques ne sont certes pas des humanitaires, mais la politique c’est beaucoup plus la gestion des intérêts de la cité, de l’Etat qu’une histoire de portefeuille personnel. Même si en Guinée, il suffit d’être roublard pour passer pour un « animal politique ». Peu importe le caractère déloyal des méthodes employées pour arriver à ses fins. Avoir l’argent est, dans la conception populaire, synonyme de réussite, de bénédiction. Mais qu’un chef de file de l’opposition encense le pouvoir le matin et l’insulte le soir au gré de ses intérêts personnels est tout simplement honteux. Cela en dit long sur l’amateurisme et la déshumanisation qui gangrènent la classe politique guinéenne… »

A la semaine prochaine !