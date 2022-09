Discours de prise de fonction du nouveau président du Tribunal de première instance de N’Zérékoré

Récemment promu juge du Tribunal de Première Instance de la région de N’Zérékoré, Mamadou Saliou DIAKITE a pris fonction lundi 26 septembre 2022, en présence des autorités régionales et préfectorales de N’Zérékoré. Jeune, dynamique et talentueux, le nouveau président du TPI de N’Zérékoré compte œuvrer avec ces collaborateurs pour faire de la justice « une véritable boussole » dans cette région. C’est du moins l’engagement qu’il a exprimé lors de sa prise de fonction. Discours…

Chers collègues et collaborateurs, distingués invités, en vos rangs et qualités, tout protocole observé, c’est avec beaucoup d’humilité et de reconnaissance que je prends la parole en cette solennelle cérémonie de prise de fonction qui nous réunit ce matin.

Je voudrais tout d’abord exprimer ma profonde gratitude à Dieu pour sa grâce, à Monsieur le Président de la Transition le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, à Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des droits de l’homme, Alphonse Charles WRIGHT ainsi qu’à l’ensemble des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature pour la confiance placée en ma modeste personne. Je mesure l’immensité, l’étendue et la complexité du travail qu’on attend de nous chers collaborateurs et qu’il nous revient de faire au quotidien pour le bien des populations du ressort de notre juridiction. Relever ce défi est notre mission et c’est en cela j’invite chacun à s’y mettre davantage comme vous le faites déjà si bien sous l’autorité de Monsieur le Président sortant Aboubacar THIAM.

Mesdames et Messieurs, Permettez-moi donc de rendre hommage au Président sortant Monsieur Aboubacar THIAM, pour le travail accompli et le service rendu à la nation durant son passage à la tête du Tribunal de Première Instance de N’Zérékoré et qui pour des raisons de service est appelé à servir au niveau du Tribunal de Première Instance de Dixinn. Je formule pour lui mes vœux de santé, de succès et de réussite dans ses nouvelles fonctions. Je voudrais également lui rassurer que je m’inscris pleinement dans l’esprit du principe de la continuité des services publics donc, par conséquent, je m’engage à marcher sur ses pas en apportant peut-être une touche personnelle si nécessaire et être toujours à son écoute.

Mesdames et Messieurs, Comme vous le savez, le Président de la Transition, son excellence le Colonel Mamadi DOUMBOUYA a émis le souhait de faire de la Justice, ‘’ La Boussole de la Transition ‘’ c’est-à-dire le socle sur lequel cette transition va et doit se reposer pour sa réussite. En exprimant cette volonté, il donne une place de choix à la justice, un véritable défi qu’on se doit de relever tous, une opportunité à saisir pour restaurer d’avantage la confiance entre les citoyens et la justice qui parfois pour des raisons subjectives, ont cette impression et y croient fermement que la justice est au service d’un groupe de personnes triés sur le volet, d’une catégorie de citoyens spécifiques pour ne pas dire des riches et autorités.

Il nous revient donc, chacun en ce qui le concerne, d’œuvrer inlassablement et sans répit pour inverser cette perception fondée ou pas de nos concitoyens de l’appareil judiciaire.

Mesdames et Messieurs, Pour ma part, je m’engage ici et maintenant conformément à la teneur de mon serment à toujours œuvrer pour notre bien commun, celui de la Justice, des citoyens sans distinction aucune. Je serais un Président de tribunal à l’écoute de ses collaborateurs et des citoyens du ressort de la juridiction du Tribunal de Première Instance de N’Zérékoré. Nul doute, je prônerais l’esprit d’équipe en toute circonstance.

Chers Collègues et collaborateurs, Vous serez associés et consultés à l’œuvre de la justice, mieux chacun sera mis à contribution pour faire son travail dans un climat de convivialité et de respect mutuel. Ma porte demeura ouverte pour vous tous. Je tiendrais compte des conseils, propositions et suggestions des uns et des autres.

Chers Collègues et collaborateurs, je vous invite à vous inscrire dans cette dynamique en privilégiant le travail d’équipe et l’entente adossés aux valeurs et principes de loyauté, de fidélité, de discrétion, d’honnêteté, d’impartialité et de redevabilité. Valeurs et principes sans lesquels la réussite de toute collaboration, initiative ou mission ne saurait tenir. C’est pourquoi vous et moi devons attacher du crédit à ces valeurs et principes.

Rendre justice pour nos concitoyens, au nom du peuple, est exaltant et difficile qu’il soit, est rendu en République de Guinée en vertu des textes et lois par les Cours et Tribunaux. Cette noble mission nous revient à tous, à toute la chaine de l’appareil judiciaire, le Président du Tribunal n’est qu’un maillon de cette chaine, tout comme chacun de vous.

A titre d’exemple on peut citer entre autre : Monsieur le Procureur de République, représentant de la société ; les Greffiers et Greffières qui constituent l’âme et la mémoire du Tribunal, grâce à eux les actes posés ou accomplis, les décisions rendues par les juges reçoivent toutes leur certification et authenticité ; les Services de Sécurité, les OPJ, APJ, Auxiliaires de Justice (Avocats et Huissiers)… qu’ils en soient remerciés pour le travail abattu au quotidien pour le rayonnement de la Justice.

Mesdames et Messieurs, Je voudrais en outre, rassurer les autorités à tous les niveaux ainsi que les populations de N’Zérékoré de ma totale disponibilité et demeure à votre écoute pour servir la cause de la justice et celle de la nation.

Pour terminer, Mesdames et Messieurs,

J’invite chacun d’entre nous à cultiver au quotidien ces cinq (5) lettres, ces cinq (5) lettres ne sont autre que le mot : AMOUR.

Amour pour soi-même,

Amour pour les autres,

Amour pour le travail bien fait,

Amour pour la justice, pour la Nation et pour la République.

Dieu, étant lui-même amour, c’est pour et au nom de cet amour qu’il a créé le monde dans lequel il nous a appelé à vivre un temps et partir pour l’éternité. Alors aimons nous les uns et les autres !

Que Dieu nous protège et guide nos pas dans le bon sens, pour le bonheur de la Guinée et des guinéens ;

Que Dieu aplanisse nos divergences, fortifie la cohésion et l’entente entre les filles et fils de la Guinée ;

Enfin, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens.

Je vous remercie.

Le Président du Tribunal

Mamadou Saliou DIAKITE