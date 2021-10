Discours d’investiture du président de la transition en Guinée : ces citoyens qui optent pour la prudence et la patience

Conformément à la Charte de la transition rendue publique le mardi dernier, le président du CNRD a prêté serment ce vendredi 1er octobre dans l’imposant palais Mohamed V à Conakry, pour être officiellement le président de la transition en Guinée.

Le colonel-président Mamadi Doumbouya , après avoir prêté serment devant plusieurs personnalités d’ici et d’ailleurs, a promis, au cours de son discours de circonstance, « la rédaction d’une nouvelle constitution, la refondation de l’État, la lutte contre la corruption, la réforme du système électoral et la refonte du fichier, l’organisation des élections libres, crédibles transparentes et la réconciliation nationale. » Quelques heures après cette cérémonie, les citoyens du Grand Conakry réagissent face aux promesses des nouvelles autorités qui président désormais aux destinées de la Guinée.

Trouvé dans un café-bar à Coza, commentant le discours du président de la transition, Oumar Sylla dira ceci : « à travers les actes, jusqu’à présent, nous pouvons dire que le colonel Mamadi Doumbouya est de bonne foie. Mais tout ce qu’il faut, c’est de demander au bon Dieu de l’aider à sortir les Guinéens de cette situation. Qu’Allah l’entoure de bonnes personnes, parce que lui seul ne pourra rien. Pour le moment, nous lui accordons le bénéfice du doute.»

Mahmoud Bah, Ingénieur Télécom, n’est pas du même avis que son prédécesseur, car l’histoire de la transition de 2008 n’a pas été du goût de la population. « Moi, je demande de garder la patience, de ne pas s’enflammer. Beaucoup de choses se sont déroulées. Imaginez, personne n’aurait cru qu’Alpha Condé allait briguer un 3ème mandat, après ses 40 ans de lutte pour l’instauration de la démocratie en Guinée. On a tous suivi aussi les premières heures de Moussa Dadis Camara qui, après un bout de temps, a changé de langage. Attendons que le colonel Mamadi Doumbouya goûte aux délices du pouvoir pour voir mieux.»

Une mère de famille trouvée devant son étalage au niveau de Camp-carrefour mais qui a requis l’anonymat, s’est elle aussi exprimée en ces termes : « nous pensons que le Colonel ne va pas trahir la confiance des Guinéens, vu les actes qu’il pose depuis la destitution du président Alpha Condé. Nous saluons son travail et qu’Allah lui vienne en aide.»

Pour finir, il faut retenir que le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, lors de son discours d’investiture, a tenu ces propos plutôt rassurants : «ni moi, ni un membre du CNRD ou des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir.»

Mamadou Yaya Barry