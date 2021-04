Discours du PM : “les grandes théories économiques-là ne nous servent à rien” (Oyé Béavogui, PDG-RDA)

Honotable Oyé Béavogui, le Secrétaire général par intérim du PDG-RDA et premier responsable de la Jeunesse du parti, par ailleurs membre du Bureau politique national, a, lors de son passage chez Djoma TV dans l’émission “On Refait le Monde” du vendredi 23 avril 2021, commenté le discours de politique générale du Premier Ministre à l’Hémicycle, qui, pour lui, n’est pas “le message ni le langage du peuple de Guinée parce que tout est dit en termes de perspectives mais des solutions pratiques non”

« C’est pratiquement les mêmes mots. Je crois que ce n’est pas ce que le peuple attend. Tous ces discours d’ordre politique, pour moi, relèvent d’une coquille vide. Ça n’a pas de sens. Nous, nous avons dit que tout ce qui doit être posé par le Gouvernement en termes de théorie, en termes de réflexion, il faut que ça impacte positivement la vie des citoyens. Si cela n’est pas fait, les grandes théories économiques-là ne nous servent à rien. », dit-il.

Il faut noter que malgré ce constat peu rassurant, il avait pu voter OUI après le passage du locataire du Palais de la Colombe devant le parlement. Oyé Béavogui justifie son choix : « J’ai voté oui mais il y a eu beaucoup de points qui ont été soulevés en termes de suggestions puisque c’est un discours de perspectives. Ce qui doit être fait, c’est pratiquement pour 2025 et 2026. Il s’agit donc de voir comment cela va être appliqué. Il a donné beaucoup d’orientation et nous, nous avons dit que nous attendons des éléments de réponse. Puisque ce que vous ne savez pas, il y a eu une première phase des questionnaires qu’il a eu à répondre. Et la deuxième phase, nous, on était dans ce lot-là. Des questions ont été posées : comment cela va être fait ; comment les ressources vont être mobilisées pour faire cela. Ils ont dit que des réponses allaient venir par écrit. Donc, nous n’avons pas d’abord ces réponses-là. Peut-être cela pourrait mieux nous outiller afin de pouvoir mieux donner des éléments de réponse par rapport à sa communication. »

Mamadou Yaya Barry