Dissolution de l’Assemblée nationale ? ‘’Cette question n’est pas à l’ordre du jour au Rpg Arc-en-ciel (Bantama)

Intervenant ce samedi au cours d’un point de presse animé par la direction nationale du Rpg-arc-en-ciel, le ministre des sports, de la culture et du patrimoine historique, Sanoussy Bantama Sow s’est exprimé sur la volonté de certaines formations politiques de dissoudre l’assemblée nationale, mise en place après le scrutin du 22 mars dernier.

« Nous apprenons par voie de presse, la volonté de certaines personnes de la dissolution de l’assemblée nationale. Cette question n’est pas à l’ordre du jour au Rpg-arc-en-ciel. Seul le président de la République a le pouvoir de dissoudre l’assemblée nationale en prenant compte des lois de la République. La direction nationale du parti réitère son soutien au président de l’assemblée nationale, honorable Amadou Damoro Camara et tous députés du Rpg-arc-en-ciel et alliés. Mais, s’il y a des députés qui veulent démissionner, c’est leur droit. Mais, cette assemblée générale est issue de la volonté du peuple de Guinée et des militants du Rpg Arc-en-ciel », a dit Bantama Sow.

Mohamed Cissé