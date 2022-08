Dissolution du conseil communal de Gaoual : ‘’ les preuves de détournement existent’’ (SG)

Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a dissous hier jeudi 11 août 2022, deux conseils communaux du pays, celui de la commune urbaine de Gaoual et celui de la CR de Djalakoro, dans la préfecture de Mandiana, pour mauvaise gestion, détournement des ressources de la collectivité.

Dans cette décision du chef de la junte, il a été instruit au ministre de l’Administration duTerritoire et de la Décentralisation de mettre en place une délégation spéciale dans ces deux juridictions.

Joint au téléphone au lendemain de cette décision, le secrétaire général (SG) de la commune urbaine de Gaoual, tout en adhérant à la décision, affirme que des preuves de détournement existent.

« De l’argent a été détourné et utilisé à des fins personnelles. Donc c’est ce qu’on appelle détournement, les preuves existent qu’il y a eu détournement des ressources de la collectivité. La gestion a été mal faite dans la collectivité, ce qui nous cause tout ce problème, puisque d’ailleurs on ne communiquait pas bien entre nous. Nous, nous avons alerté, mais il (le maire, ndlr) n’a pas daigné nous écouter. Nous avons à maintes reprises rappeler à l’ordre le maire, qu’il revienne sur le droit chemin, mais déjà le maire était conscient, car il fait la différence entre la bonne et la mauvaise gestion, puisque nous avons duré au conseil communal. Mais cette fois-ci il a failli à son devoir. Tout ce qu’on peut c’est de rester derrière les autorités, puisque c’est après plusieurs vérifications que cette décision a été prise, et la sanction qu’on méritait c’était la dissolution », affirme Mamadou Bailo Diallo.

A noter que toutes nos tentatives de joindre le maire de Gaoual, Daouda Diallo, sont restées vaines.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83