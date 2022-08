Dissolution du fndc : « certains passages de l’arrêté ressemblent étrangement par son contenu, au décret de dissolution du groupement « Les Zouaves de Paris »

🔴Par Me Mohamed Traoré] Par un arrêté en date du 8 juillet 2022, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a procédé à la dissolution du Front National pour la Défense de la Constitution ( FNDC) qu’il qualifie de » groupement de fait ».

Quand on est en face d’un acte administratif, le réflexe qu’on peut avoir est d’identifier sa base juridique.

En regardant les visas de l’arrêté ministériel dissolvant le FNDC, l’auteur de la décision invoque notamment :

La loi L/2005/ 013/AN du 4 juillet 2005 fixant le régime des associations en République de Guinée;

La loi n°2021/019/ AN du 5 mai 2021 portant répression des fraudes et des actes attentatoires aux biens publics et à l’intégrité des forces de défense et de sécurité;

La loi L/2015/ 009 de 4 juin 2015 portant maintien de l’ordre public en République de Guinée;

On peut noter au passage qu’aucune disposition de ces textes de lois relative à la dissolution de ce que le ministre appelle » un groupement de fait » n’a été citée de manière précise. On est donc dans la généralité. On cite un texte mais on indique aucun de ses articles se rapportant à la question qui est traitée.

À titre d’exemple, le Code de la sécurité intérieure français indique en son article L.212-1 dispose :

<< Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait…..>>. Les faits pour lesquels sont dissous les associations et groupements de fait sont listés.

C’est sur la base de ces dispositions et celles de l’article L.212-1-1 du même code notamment qu’un groupement de fait dénommé » Les Zouaves de Paris » a été dissous par un décret du 5 janvier 2022.

Ainsi la forme et les motifs de la dissolution d’un groupement de fait sont clairement indiqués par le Code de sécurité intérieure. Cette dissolution ne peut donc intervenir par n’importe quel acte et pour n’importe quel motif. C’est ce qui permet éventuellement au juge d’exercer son contrôle sur la décision.

En Guinée, quel est le texte précis qui règle cette question ? Le ministre ne le cite pas dans son arrêté. Ce qui débouche nécessairement sur la question de la base juridique de sa décision.

En lisant cet arrêté, on s’aperçoit d’ailleurs que certains de ses passages ressemblent étrangement par son contenu, au décret de dissolution du groupement dénommé » Les Zouaves de Paris » même si les textes sont différents. Ce qui pousse certains à parler de plagiat.

Me Mohamed Traoré, ex-bâtonnier (in page Facebook)