Dissolution du FNDC ? la structure dénonce « la haine revancharde d’une partie de l’entourage du Président du CNRD »

⛔🇬🇳 Communiqué N°183 🛑Le 5 septembre 2021, quelques heures après le renversement du pouvoir issu du 3ème mandat illégal et illégitime de M. Alpha Condé, le FNDC a déclaré son soutien indéfectible au CNRD.

Fidèle à ses engagements et imperturbable face à toutes hostilités latentes, le FNDC demeure dans l’esprit du CNRD et croit fermement en la bonne foi de son Président le Colonel Mamadi Doumbouya à remettre notre pays dans la bonne direction démocratique.

Le lundi 20 décembre 2021, des médias ont relayé un projet dit de dissolution du FNDC par le CNRD. Cette information est distillée par la partie toxique de l’entourage du Président du CNRD qui cherche à reconstruire le système combattu par notre Mouvement citoyen au prix du sang d’une centaine de nos compatriotes.

La haine revancharde d’une partie de l’entourage du Président du CNRD contre le FNDC a un objectif d’ordre moral. Pendant que ces anti-valeurs soutiennent la nomination des promoteurs du 3ème mandat à de hautes fonctions, ils tentent de déstabiliser voire punir le FNDC pour ainsi tuer dans l’esprit du guinéen le sens du sacrifice, de l’engagement citoyen et du combat pour l’intérêt général.

La Cellule de Communication rappelle que le FNDC qui a résisté à la férocité de la dictature de M. Alpha Condé est le même face à ceux qui veulent fabriquer des ennemis au CNRD et à la réussite de la Transition.

Le sens du noble combat du FNDC n’a pas été dévoyé quand la Constitution était menacée, il a demeuré quand le 3ème mandat a été imposé et il demeure quand il n’en existe plus pour la bonne raison à laquelle nous adhérons.

Le FNDC réaffirme sa bonne foi, son engagement à collaborer et à accompagner le CNRD et le Chef l’État le Colonel Doumbouya.

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons !

Cellule de Communication du FNDC.

Conakry, le 21 décembre 2021