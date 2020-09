Distingué pour sa contribution au développement du sport, Thierno Saidou célèbre son sacre par un déjeuner de presse

Distingué le 5 septembre dernier, par l’Agence Groupe Communication pour sa contribution au développement du sport guinéen à travers la plume, le micro ou autres supports médiatiques, Thierno Saidou Diakité a organisé ce samedi, 12 septembre 2020, un déjeuner de presse à l’honneur de ses collègues journalistes pour célébrer son sacre.

C’était dans les locaux de l’espace ‘’Justin Morel Junior et Maguis’’ sis à Kipé Dadia en présence de plusieurs invités de marque dont le Directeur national des Sports et des Activités Physiques, Lancinet Kabassan Keita et le secrétaire général du comité olympique et sportif de Guinée, Elhadj Nanssoko Daouda.

A cette occasion, le concerné (Thierno Saidou Diakité) n’a pas manqué de mots pour remercier ses invités, avant d’indiquer : « Le 5 septembre dernier, à l’initiative de l’Agence Groupe Firawa Communication, des journalistes sportifs de toute génération confondue ont été distingués. Parmi ces nominés, j’ai eu l’opportunité d’y figurer. A l’occasion de cette distinction, j’ai réuni mes confrères afin qu’on se retrouve pour un peu échanger, vivre des instants de convivialité et surtout se rapprocher de nos décideurs. C’est pourquoi, vous avez parmi vous, le secrétaire général du comité olympique et sportif de Guinée, Elhadj Nanssoko Daouda et le Directeur national des Sports et des Activités Physiques, Lancinet Kabassan Keita. J’ai souhaité qu’on se rapproche d’eux pour échanger. C’est une première qui va être institutionnalisée. S’il plait à Dieu, tous les deux mois, on va se retrouver le 5 de chaque mois ici à l’espace Justin Morel Junior et Maguis pour des instants de convivialité », a-t-il mentionné.

Pour le coordinateur de Firawa Groupe Communication, « notre pays a eu la chance d’avoir des grands reporters sportifs qu j’appelle les Papes du micro sportif. Malgré tous les efforts fournis par ces hommes, ils n’ont pas été récompensés par la nation. C’est ainsi que je me suis dis qu’il faut corriger cette erreur de notre histoire. Donc, c’est cette erreur qui a été corrigée par cette cérémonie au cours de laquelle nous avons décerné des trophées, mais aussi des satisfécits à ces hommes pour le servi rendu au sport guinéen. Le doyen Thierno Saidou Diakité a été distingué parce que pour nous, il fait parti de ces Papes du micro sportif guinéen », dira-t-il, Djibril Firawa Touré, avant d’indiquer que pour cette première édition, 25 personnes ont été distinguées.

Heureux de prendre part à ladite cérémonie, le Directeur national des Sports et des Activités Physiques, Lancinet Kabassan Keita a, au nom du département en charge des Sports remercié l’Agence Firawa Communication pour sa ‘’belle initiative’’ en faveur des premiers grands journalistes sportifs.

« Je suis là en ma qualité de Directeur national des Sports et des Activités Physiques et aussi en qualité de jeune frère du récipiendaire qu’est le doyen Thierno Saidou Diakité pour lui rendre hommage et dire au Groupe Firawa Communication que son initiative est bonne. Aussi que les gens qui ont été récompensés aujpurd’hui, sont des gens qui méritent. Donc Thierno Saidou Diakité fait parti de ces gens. Malgré son handicap, il a pu surmonter tous les problèmes pour montrer qu’il est un grand journaliste. Je dois donc vous avouer que nous sommes très fiers de notre frère Thierno Saidou », dira en substance Lancinet Kabassan Keita.

Youssouf Keita

