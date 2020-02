Distribution des cartes d’électeurs à Sonfonia : pas d’engouement, pas de problème

L’opération de distribution des cartes électorales a été lancée il y a quelques jours par la commission électorale nationale indépendante (CENI). Cette opération rencontre des difficultés à plusieurs endroits de Conakry et des villes de l’intérieur.

A Sonfonia, quartier populaire de la haute banlieue de Conakry, cette opération se déroule sans incident mais l’affluence des citoyens n’est au rendez-vous.

« Dans notre quartier, tout se passe merveilleusement. Il n’y a aucun problème. Sonfonia n’a pas de problème. Nous on ne connaît pas ces histoires qui se passent dans les autres quartiers. Nous, on fait ce que la loi demande. Les citoyens viennent en grand nombre, tous ceux qui ont été enregistrés viennent récupérer leurs cartes dans la paix et ils s’en vont dans la paix. Le bureau du quartier remercie tous les citoyens de Sonfonia parce qu’ils sont exemplaires », a dit Mamady Condé, chef de quartier adjoint de Sonfonia centre 1.

Sur le site de la distribution, plusieurs personnes se plaignent des anomalies constatées sur les leur carte électorale. Alpha Oumar Bah, explique que plusieurs informations lui concernant ne sont pas cohérentes sur sa carte.

« La seule chose qui est vraie sur la carte c’est mon nom, ma photo et mon lieu d’habitation. Tout le reste est faux. Le nom de mon père, de ma mère et ma date de naissance. Je ne sais pas qu’est-ce qui s’est passé pour qu’on me donne toutes ses informations, si c’est un problème technique, la CENI doit chercher la solution », a précisé ce citoyen.

Selon certains observateurs, le manque d’affluence pour le retrait des cartes d’électeurs est dû au fait que les principaux partis d’opposition aient décidé de boycotter le double scrutin du premier mars. Certains électeurs soutiennent d’ailleurs que la récupération de la carte n’est qu’une formalité pour eux puisqu’ils n’iront pas voter le 1cer mars prochain.

« Quand on a dit que le recensement a commencé, nous sommes venus nous recenser et si les cartes sont venues, on doit venir les récupérer parce c’est pour nous. Maintenant, le jour du vote, c’est toi qui sais si va voter ou pas. Moi en tout cas, j’ai pris ma carte uniquement parce que j’ai été recensé mais je n’irai pas voter parce que je suis contre la nouvelle constitution », soutient Thierno Laïla Sow.

A rappeler, que la commission électorale compte poursuivre cette opération de distribution de cartes d’électeurs jusqu’à la veille des élections.

Thierno Sadou Diallo