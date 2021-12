Divagation des animaux à Kankan : « si on prend un animal dans la rue, il sera conduit à la fourrière » (secrétaire général de la mairie)

Depuis quelques semaines, on constate la divagation des animaux domestiques à travers le centre ville de Kankan. Un phénomène qui suscite des inquiétudes tant chez la population que chez les autorités de la ville.

Le secrétaire général de la commune qui est conscient de la réalité assure la mise en place de toutes les dispositions pour remédier au phénomène.

« J’avoue que nous reconnaissons qu’il y a vraiment la divagation des animaux domestiques dans les rues du centre ville de Kankan. C’est pourquoi, le conseil communal et le bureau exécutif ont pris des dispositions idoines pour mettre fin a ce fléau en invitant les chefs des différents quartiers à une grande réunion organisée dans la salle de délibération de la mairie pour prendre des dispositions afin que nous maîtrisons la divagation des animaux. Dans 5 jours, nous allons voir les spécialistes d’animaux qui vont être en collaboration avec la garde communale dans les rues afin de traquer les animaux domestiques et les attacher », a indiqué Almamy Touré.

Par ailleurs, le secrétaire général de la commune urbaine prévient les éleveurs de mettre à la fourrière tout animal errant pris au centre ville.

« Je lance un appel à la population de Kankan et notamment aux propriétaires des animaux qui déambulent dans la ville, de faire tout possible pour récupérer les animaux dans les rues, sinon si on prend un animal dans la rue, il sera conduit à la fourrière », prévient-il.

En attendant que ces messages ne tombent dans de bonnes oreilles, les animaux domestiques en majorité des bœufs continuent à divaguer à travers la ville.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

Tél: 623 77 06 09