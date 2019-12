Division au sein du RPG Kindia : les femmes boudent la session de ce jeudi (vidéo)

Rien ne va au sein du RPG arc-en-ciel Kindia. A moins de deux mois des élections législatives du 16 février prochain. Et pour cause, le choix d’El hadj Demba Fadiga et d’Abdoulaye Sylla (Dounla) pour la députation le 17 décembre dernier par le parti au pouvoir n’est pas du gout de tout le monde. Militants s’entrechoquent. Chacun reste campé sur sa position et obéit à son parrain. Ce jeudi 26 décembre 2019, une réunion extraordinaire s’est tenue au siège dudit parti en vue de rapprocher les différentes factions. Malheureusement, elles n’accordent pas leurs violons. La cérémonie a tourné au vinaigre et les femmes se sont retirées du siège.

C’est dans l’optique d’unifier les militants du RPG arc-en-ciel Kindia que cette rencontre s’est tenue au siège du parti. Chacun a eu le temps de livrer son opinion, un tour à tour qui s’est terminé par des propos controversés.

Pour certains intervenants, c’est le ministre de l’énergie, Cheick Taliby Sylla et la conseillère à la présidence Hadja Mariama Chérif qui seraient à la base de cette division que connait aujourd’hui le RPG arc-en-ciel dans la cité des agrumes. Le tout est parti quand un intervenant a lancé l’anathème contre Hadja Mariama Cherif. Ce qui n’a pas plu à certaines femmes qui ont bruyamment contesté avant de se barrer. Cliquez sur la vidéo.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

