Division des militants du RPG à N’zérékoré : le Collectif des mouvements de soutien rejoint le camp de Djakaria Koulibaly

Ça sent mauvais dans les rangs de l’ancien parti au pouvoir, au sud du pays avec la désignation provisoire de Dr Ibrahima Kassory Fofana pour diriger le parti. Le Collectif des mouvements de soutiens qui comprend plus de 23 structures vient de claquer la porte en rejoignant Djakaria Koulibaly.

Ces jeunes qui ne sont plus à présenter dans la préfecture pour le combat politique, à travers leur secrétaire général, Mory Moka Kaba, n’ont pas aimé le choix de Kassory Fofana.

« Nous avons fait des années en train de nous battre pour la prospérité du parti. Nous avons aidé notre leader à remporter les élections présidentielles de 2010 et toutes les autres échéances. Mais aujourd’hui force est de constater que les objectifs du parti ont été détournés par les plus proches qui ont pris le pays en otage. Ils ont réussi à convaincre le président de changer même son numéro pour ne pas étre en contact avec la base. Le RPG, c’était nous. Mais à un moment donné de l’histoire, nous jeunes, nous devrons être en mesure de prendre notre responsabilité. Alpha Condé lui-même a dit que le combat qu’il mène c’est pour la jeunesse. Alors, nous sommes pour un candidat jeune, et ce candidat c’est Zakaria Koulibaly. Après le coup d’Etat, l’objectif était la libération de notre leader. Et nous avons été entendus par le colonel Mamadi Doumbouya, que nous remercions pour le traitement que suit Alpha Condé », a expliqué Mory Moka Kaba.

Poursuivant, ce jeune très influent, ajoute que ce départ ne concerne pas seulement les sont les jeunes leaders. « Il y a des secrétaires généraux du parti qui vont nous rejoindre. Le moment venu, ils feront une sortie eux aussi. Si le bureau politique national veut la pérennisation du parti, c’est de nous suivre. Le RPG c’est la Guinée. Mais ce n’est pas à un groupuscule de se réunir et décider à notre place », martèle le secrétaire général du Collectif des mouvements de soutiens au RPG Arc-en-ciel.

Un des responsables du parti très écouté, qui a préféré se confier sous l’anonymat, pense que les jeunes ont raison.

« Durant plus de 10 ans, les jeunes n’ont rien bénéficié avec les cadres du parti qui étaient proches du président et qui n’ont pensé à personne. Aujourd’hui, nous sommes profondément divisés au niveau de la coordination régionale. Beaucoup de hauts responsables contribuent aujourd’hui à la mise en place des antennes de Zakaria Koulibaly. C’est le RPG Arc-en-ciel qui va sortir perdant car ce sont les militants qui seront partagés. Aujourd’hui, il faut l’admettre, la plupart de nos jeunes ne veulent pas des vieux. On sera orphelin de nous-mêmes », indique notre interlocuteur.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

+224 621-94-17-77