Division nationale à Kindia : AS Dokonne bat ASBK et FC Friguiagbé domine Télé FC

Le coup d’envoi du championnat de division nationale a été donné ce mercredi, 6 janvier 2021 au stade Kimbongué de la sous-préfecture de Friguiagbé. Avec deux poules, la première rencontre de ce championnat de la D3 guinéenne mettait aux prises AS Dokonne à celle de Bourama Koliagbé ASBK. Une partie remportée par l’équipe de Dubréka AS Dokonne grâce au dossard 7, Mory Saidou Sylla à la 25è du coup d’envoi. Un but que ASBK n’a pu égaliser durant toute la rencontre (1-0).

La seconde rencontre de la journée, s’est jouée entre FC Friguiagbé et la Télé FC de Telimélé. Un duel totalement remporté par les locaux sur un score de 2 buts à zéro. Les buts de FC Friguiagbé ont été marqués par Thierno Mandjou diallo à la 55è minute et Gérard Traoré à la 90 minute.

L’ouverture de cette division nationale pour la montée de la D2 du championnat guinéen a été rehaussée par les autorités préfectorales, sportives et celles de Friguiagbé.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

