Divorce : des avis divergents sur un phénomène qui prend de l’ampleur en Guinée

🛑Témoignages🛑Le divorce est la rupture officielle d’un mariage civil ou religieux liant précédemment deux personnes. De nos jours, la plupart des couples mariés n’arrivent pas à honorer cet engagement pris le jour de leur mariage devant Dieu, les hommes, les autorités civiles et religieuses, celui de rester ensemble pour le meilleur et pour le pire. Il n’y a jamais de fait sans cause. C’est comme il n’y a jamais de fumée sans feu.

Jeudi, 2 décembre 2021, notre rédaction est allée à la rencontre des personnes ayant déjà divorcé, des enfants et des couples qui ont pu tenir jusqu’à la vieillesse. Nombreux sont les gens qui regrettent le divorce.

Sény Grovogui est une femme qui est frustrée depuis son enfance. Selon elle, le divorce l’a désorientée.

Mon père m’empêchait d’aller voir ma mère. Finalement, j’ai fini par piquer une grossesse à l’âge de 13 ans et il m’a chassée de la maison.

« Ma mère est partie pour me laisser avec mon père. Mon père a fini par épouser une autre femme qui avait déjà eu des enfants avec un autre homme. Ma marâtre a fait deux enfants pour mon père. Elle ne m’a jamais aimée comme elle aime ses enfants. Avant que ma marâtre ne vienne, je partais à l’école. Je me suis limitée en 8e année et je n’ai appris aucun métier. Tout ça à cause des travaux ménagers que je faisais. Et mon malheur, mon père m’empêchait d’aller voir ma mère. Finalement, j’ai fini par piquer une grossesse à l’âge de 13 ans et il m’a chassée de la maison. J’ai trop enduré. Le divorce entre mes deux parents a failli me coûter la vie. Le divorce, je ne souhaite même pas à mon pire ennemi. »

Les femmes, avant de vous marier, prenez le temps de connaître votre mari pour ne pas toujours divorcer



Divorcée de son premier mari, dame X s’est remariée à un autre homme mais elle dit regretter son divorce. »Le divorce m’a libérée d’un homme mais ne m’a pas soulagée. J’ai divorcé avec mon premier mari, j’ai laissé mes enfants là-bas mais ils n’ont pas reçu l’éducation que je voulais leur inculper. Leur père n’a pas le temps, il sort tôt et il rentre tard, les enfants n’avaient aucune pression sur eux, ils ont complètement dérouté. Je me suis remariée à un autre homme avec lequel je ne manque de rien. Mais au fond de moi, je suis la femme la plus malheureuse, puisque quand je pense à mes enfants, je perds le sommeil. Les femmes, avant de vous marier, prenez le temps de connaître votre mari pour ne pas toujours divorcer. », a indiqué dame X.

Contrairement à ceux qui pensent que le divorce n’a que des inconvénients, il y en a qui estiment que le mariage sans amour est une perte de temps.

Moi, j’ai encouragé une amie à quitter son foyer, tellement qu’elle souffrait



Fanta Sacko dit avoir été témoin d’un divorce. Pour elle, si ça ne va pas dans un mariage, mieux vaut divorcer. « Le divorce, à un certain moment, dans un couple, est nécessaire. Moi pratiquement j’ai encouragé une amie à quitter son foyer, tellement qu’elle souffrait. Chaque matin, c’était des cris chez eux. Et même les voisins en avaient marre d’eux. Et tout se passait en présence des enfants. Un jour, le monsieur a osé dire à sa femme qu’elle n’a jamais été son choix, qu’elle est la pire erreur de sa vie. Et nous savons qu’en Afrique, quel que soit le comportement d’un homme, on dit toujours que la femme n’a pas raison. Donc, je vois ma camarade mourir à peu feu. Finalement, quand elle a décidé de quitter le foyer, je l’ai encouragée », a-t-elle temoigné.

Baba Sangaré, pour sa part, dit n’avoir pas regretté son divorce avec sa première femme, qu’il a même qualifiée de tous les noms.

Je ne regrette pas le divorce. J’avais une femme satanique

« Je ne regrette pas le divorce. J’avais une femme satanique. C’est ce qui m’a poussé à demander le divorce. Sinon, je n’ai jamais souhaité avoir des enfants de mères différentes. J’ai épousé cette femme avec amour mais elle m’a trop déçu. C’est une femme qui était très soumise quand je ne l’avais pas encore épousée. Une fois qu’elle est rentrée, elle a fait sortir ses griffes contre ma mère d’abord. Elle ne voulait même pas voir un membre de ma famille chez moi. Un jour, je suis revenu du boulot fatigué, je l’ai trouvée en train de gronder ma mère comme si cette dernière était son enfant. Tellement que j’étais fâché avec elle, je l’ai mal frappée ce jour. Je ne peux même pas tout vous dire sur cette sorcière. Finalement, je l’ai renvoyée chez ses parents. », raconte-t-il.

Mon ex-mari m’a maltraitée comme s’il m’avait épousée pour se venger de moi. Il me donnait convenablement ma dépense mais il ne mangeait jamais la nourriture que je préparais avec sa propre dépense



Selon Antoinette Mamadouno, elle a divorcé parce que son mari la maltraitait. « Il fallait que je quitte ce foyer pour le bien-être de mes enfants. Mon ex-mari m’a maltraitée comme s’il m’avait épousée pour se venger de moi. Il me donnait convenablement ma dépense mais il ne mangeait jamais la nourriture que je préparais avec sa propre dépense. Il decouchait. Et pire, quand il revient à la maison, gare à moi de demander à monsieur où il était, il se déchaînait directement contre moi. Mon mari et moi, nous étions maintenant à la maison comme chat et chien. Dehors, il était tonton le gentil, il joue avec tout le monde. Mais à la maison, il avait tout le temps la mine serrée. Ce qui m’a poussée au divorce. Il n’y avait plus aucune intimité entre lui et moi. Mon mari m’a refusé le sexe à la maison. Pour ne pas être le pot de fleurs qui embellit juste la maison, j’ai plié bagage. Mon seul regret est qu’aujourd’hui, j’ai cette tâche indélébile (le divorce)sur moi », a-t-elle indiqué. Hadja Aissatou Barry, dans quelques mois, aura 40 ans de mariage. Cette maman ne blâme pas une seule personne. Pour elle, la cause réelle de ces nombreux cas de divorce, c’est l’orgueil des deux conjoints. « Il faut s’en débarrasser. Le divorce n’a jamais été une bonne chose. Tout n’est pas rose dans une union, tout mariage au début il y a de l’amour mais au fur et à mesure ça dure, vous vivez de vos souvenirs. Moi le 28 mars 2022, j’aurai 40 ans de mariage. J’ai eu des hauts et des bas dans ma vie de couple mais on a su gérer. Un jour, mon mari, après une dispute, m’a dit de partir chez mes parents. A mon tour, je lui répondais toujours que s’il pouvait me remettre comme il m’a trouvée, je partirais. Mais aujourd’hui, vous êtes tous dominés par l’orgueil. Et c’est pourquoi ces nombreux cas de divorce. Et aujourd’hui, j’ai remarqué une chose, la télévision a beaucoup d’impacts sur vos vies de couple. Vous pensez vivre dans le monde de la télénovelas et ce qui n’est pas possible. Arrêtez de divorcer, ça y va de l’intérêt des enfants », a-t-elle laissé entendre.

Christine Finda Kamano

