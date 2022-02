Dixinn. Après 25 ans, Fodé Bangoura quitte la maison de l’État: ”oui, c’est vrai”

Des jours après le coup de force qui a renversé le président Alpha Condé, des dignitaires de l’ancien régime ont été sommés de libérer les maisons de l’Etat qu’ils occupent.

Elhadj Fodé Bangoura, président du PUP (parti de l’Unité et du progrès) et ex-bras droit du président-général Lansana Conté qui occupait une concession à Dixinn, au carrefour de Echangeur plus d’une vingtaine d’années (février 1997), sans bruit l’a rendue depuis novembre dernier.

Interrogé ce mercredi, 23 février par la rédaction de Médiaguinée, l’ancien tout-puissant secrétaire général à la Présidence et ex-ministre d’Etat chargé des Affaires présidentielles sous l’ère du feu général Lansana Conté a confirmé l’information en peu de mots.

« Oui, c’est vrai, j’ai quitté il y a longtemps, je ne sais pas exactement, mais ça doit être au début du mois de novembre 2021″, informe-t-il.

Avez-vous reçu une notification de la direction générale du patriloine bati avant de quittter ? «Ecoutez, j’ai quitté», a-t-il coupé court.

Dans un communiqué, le CNRD, la junte qui a pris le pouvoir le 5 septepebre dernier, a annoncé la récupération des biens et domaines spoliés de l’Etat par des particuliers. Ajoutant qu’il ira au bout de lq procédure pour rétablir l’Etat guinéen dans ses droits.

Mamadou Yaya Barry

622266708