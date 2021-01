Dixinn : le 18è président de la JCI Conakry leaders installé dans ses fonctions

C’est à travers une assemblée générale introductive que le nouveau président de la JCI Conakry leaders, Moussa moise Sylla a officiellement pris ses fonctions de président devant ses pairs de la JCI Guinée. La rencontre s’est tenue ce samedi, 23 janvier 2021 dans la salle de conférence du comité international olympique de Guinée.

Moussa moise Sylla, remplace Aminata Barry à la tête de cette structure de jeunes citoyens actifs, pour un mandat d’un an non renouvelable.

La présidente sortante, Aminata Barry dans sa communication souligné : « Cette activité qui marque la transition entre le mandat 2020 et celui de 2021 est l’occasion pour moi de mettre à profit le bilan de mon mandat et de valoriser les résultats obtenus tout au long de l’année 2020. Cette année le monde à connu une crise sans précédent qui a mis au ralenti les activités de tout un chacun, mais comme à la JCI, nous transformons les obstacles en opportunité, nous avons pu nous focaliser sur l’essentiel et produire des résultats. Nous avons pu réaliser la plus part de nos activités inscrites dans notre plan d’action avec la contribution de tous les membres dont entre autres la campagne de sensibilisation sur la planification familiale, campagne de sensibilisation et don de vivre aux démunis de la mosquée Fayçal.etc.. »

Très ému de son intronisation, le président entrant de l’année 2021, Moussa moise Sylla s’est exprimé en ces termes : « Rendons grâce au tout puissant Allah qui nous a accordé ce jour avec toute sa bénédiction et prions pour qu’il continu de nous gratifié de ses biens. Nous nous réunissons une fois pour renouveler la gouvernance de l’instance décisionnelle de notre merveilleuse organisation. J’éprouve un immense plaisir de me trouvé devant vous ce matin comme président élu pour la mandature de 2021 et je tiens ici à remercier tous l’ensemble pour le service rendu et les allons posés pour les futurs leaders. »

Monson Cissoko, vice-président national zone A, représentant de la présidente de la JCI Guinée, Safiatou Baldé dans son intervention, remercie l’ancienne présidente des efforts consentis en dépit des difficultés liées à la pandémie de Covid-19 et par la même occasion invite le bureau exécutif élu pour la mandature 2021 de se mettre au service du travail afin de réaliser les objectifs assignés à la JCI Conakry leaders et invite les membres de cette ONG de se donner les mains pour le respect de la constitution, du payement pour la cotisation annuelle et de rester soudé afin de relever le défi du pari du développement.

La jeune chambre internationale Conakry leaders est l’une des 9 organisations locales membres de la JCI Guinée qui s’implique dans le rayonnement de ses membres, mais aussi au développement de la communauté qui les entourent, à l’image de la commune de Dixinn, qui est leur zone d’intervention.

Mamadou Kalidou