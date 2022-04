Dixinn : le procureur Charles Wright écarte le pire autour d’un domaine litigieux

À la suite d’un conflit domanial qui a opposé les jeunes du quartier à un particulier qui a conduit à l’arrestation et au placement en détention du président du conseil de quartier de Dixinn centre 1, Ibrahima Fatoumata Camara, hier mercredi 27 avril 2022, les jeunes dudit quartier ont envahi les rues et la commune de Dixinn, pancartes en main, en proférant des injures et des menaces à l’égard du maire Samba Diallo trouvé à la Mairie.



À en croire Abdoulaye Bangoura, alias « Alex », « au début c’était un domaine habité par les Blancs. Après le départ de ceux-ci, il est tombé dans le contentieux franco-guineen. Par la suite, la mairie de Dixinn a mis le domaine à la disposition des jeunes pour en faire une permanence ». Et de poursuivre en ces termes: « On lui a demandé de signer un engagement pour faire sortir des jeunes dans la concession parce qu’on leur a dit que c’est au chef de quartier que ces jeunes paient le loyer. Le chef de quartier a dit non ! Je ne perçois rien comme argent. Ils disent alors, signe que tu prends l’engagement de les déguerpir de là. Il a dit non, je ne peux pas puisque vous dites que le domaine vous appartient. Faites le travail mais moi je ne peux pas. Et c’est là-bas que le juge d’instruction a dit, toi, tu veux te moquer de nous. C’est ainsi qu’il a fait un mandat de dépôt. On a déposé notre chef de quartier à la maison centrale. »



Informé de la situation qui devient de plus en plus tendue à Dixinn, le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry est descendu sur le terrain pour calmer les ardeurs pour une issue favorable. Devant plusieurs dizaines de jeunes, le magistrat a rappelé aux jeunes ceci: « La résolution des litiges, que ça soit des litiges domaniaux et autres, ne peut pas se régler en dehors de la justice…La violence, désormais, n’est pas la voie royale par laquelle les jeunes vont faire aboutir leurs revendications »

Étant le coordinateur et l’animateur au niveau de toutes les juridictions d’instance de son ressort et ayant écouté toutes les parties, le procureur général a promis de donner des instructions pour qu’il y ait une enquête sérieuse, pour savoir qui a vendu et à qui il a revendu et celui qui a porté plainte, quels sont les documents qu’il détient, est-ce le lieu en question est un lieu qui appartient à l’État. « C’est extrêmement important, ces genres des situations, nous l’avons dit, nous ne tolérons pas, mais puisqu’ils ont présenté des excuses à M. le maire de la Commune de Dixinn et M. le maire a dit en tant père de famille qu’il les pardonne, pour le moment nous sommes aptes à ce qu’il retrouve sa liberté de manière provisoire par rapport à cette procédure qui est pendante devant les juridictions. Une fois de plus, c’est le lieu ou jamais de dire aux jeunes que les médias ne sont pas des juridictions, vous n’allez pas régler les problèmes de la justice aux médias, ce n’est pas les médias qui constituent les moyens de pression sur la justice. S’il y a des problèmes, allez vers la justice, demandez de quoi il s’agit, on aura la chance de vous répondre »

Sur place, les jeunes du quartier fortement mobilisés à la devanture de la permanence ont de vive voix présenté des excuses au maire de la commune de Dixinn qui, à son tour, en bon père de père, a pardonné à ces jeunes leur acte. « Moi j’accepte et pourquoi j’accepte, quand tu es un père de famille, tu es responsable de toute une masse, il y a toutes sortes de catégories. Voilà pourquoi j’accepte. Si tu ne veux pas être crié dessus ou insulté, tu ne seras jamais responsable. Voilà une fois encore pourquoi j’accepte…Mais je vous demande d’analyser beaucoup avant d’agir. Pour moi je pardonne. »

Mamadou Yaya Barry

