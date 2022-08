Dixinn: les gardes communaux réclament la libération de 3 détenus et le paiement de 9 mois d’arriérés de salaire

Suite à l’arrestation de trois de leurs amis après le passage dans une radio de la place pour la réclamation de neuf mois d’arriérés depuis le mois de décembre dernier, une centaine de gardes communaux, venus de toutes les communes de Conakry, ont rallié la mairie de Dixinn ce lundi matin.

Ils demandent le payement de leur dû et la libération immédiate de leurs collègues qui seraient arrêtés sur instruction du maire de la commune de Dixinn.

« Après une sortie médiatique pour défendre notre cause commune qu’est le payement de nos neuf mois de salaire depuis le mois de décembre, nos amis ont été arrêtés sur instruction de monsieur le maire de la commune de Dixinn le samedi dernier. C’est suite à cela que nous aussi on a décidé de venir réclamer leur libération immédiate mais également le payement de ce qu’ils nous doivent comme salaire et cela au compte de toutes les 06 communes de la capitale », a indiqué Soriba Sylla, chef service communal de la garde de Matoto.

Quelques minutes après, Mamadou Djan Baldé, coordinateur de la garde communale de Dixinn, celui-là même qui a ordonné l’arrestation des trois gardes communaux s’est présenté sur les lieux. Après une tentative de sensibilisation sans fin, il a annoncé la libération des détenus dans les heures à venir

« Ce n’est pas la pression là qui va les libérer. Et d’ailleurs, ce n’est pas à cause de leur protestation qu’ils ont été emprisonnés, c’est pour désobéissance qu’on l’a fait » a-t-il martelé.

« Ce matin j’étais sur le point de les libérer quand j’ai trouvé cet attroupement ici. Dans les heures qui suivent, ils seront libres », a rassuré cet agent.

Au moment où nous quittions les lieux, les gardes communaux continuaient toujours de réclamer la libération immédiate de leurs collègues et le payement des neuf mois d’arriérés. Ils ont interdit tout accès à la cour de la mairie de Dixinn.

