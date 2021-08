Diakaria Koulibaly sur l’augmentation du prix du carburant : « on aurait pu aller à 12 000 Gnf »

A compter de ce mercredi 04 août, le prix du litre du carburant à la pompe est passé de 9 000 à 11 000 Gnf .Soit une augmentation de 2000 Gnf par litre.

Selon le ministre des hydrocarbures dans “Mirador” sir Fim fm, cette augmentation s’explique par le niveau du baril à l’international.

« Cette augmentation s’explique par le niveau du baril à l’international. L’augmentation qu’on a en août, on aurait pu la faire depuis le mois d’avril. Dans les pays voisins, au Sénégal, au Mali et en Côte-d’Ivoire, les prix ont augmenté depuis le mois d’avril. Ils sont à un niveau de prix qui est complètement supérieur à 11 000 Gnf ».

A en croire le ministre des hydrocarbures, l’augmentation aurait pu aller jusqu’à 12 000 Gnf le litre.

« La Guinée à 11 000 Gnf est un autre effort du gouvernement qui prend en compte la dimension sociale du prix. On aurait pu aller jusqu’à 12 000 Gnf. Renseignez-vous sur les prix en Côte d’Ivoire et au Sénégal, vous verrez que le gouvernement a encore fait un effort. Et lorsque vous regardez la structure, on continue encore à perdre de l’argent légèrement. Le gouvernement, chaque fois qu’on décide du prix, il y a la réalité économique mais à côté de la réalité économique, il y a la réalité sociale. On marie les deux pour trouver la médiane sinon 11 000 Gnf, c’est encore un prix inférieur par rapport à l’affiche internationale », a-t-il ajouté.

Diakaria Koulibaly soutient que malgré l’augmentation de 2000 Gnf du prix du litre à la pompe, la Guinée continue de perdre de l’argent.

Sadjo Bah