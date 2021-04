Djeddah: visite de courtoisie des consuls généraux africains au Pr Koutoubou Sano

Les consuls généraux des pays de l’Union africaine accrédités à Djeddah se sont rendus, le lundi 5 Avril dernier, au siège de l’académie internationale de la jurisprudence islamique de l’OCI afin d’apporter leur soutien et leur félicitation au Professeur Koutoubou Moustapha SANO pour sa nomination au poste de secrétaire général de l’académie.



Les vingt-cinq représentations consulaires africaines basées à Djeddah, Royaume d’Arabie Saoudite, ont également exprimé leur satisfaction pour les grandes réformes structurelles et conceptuelles que l’académie est en train de mener depuis sa nomination.

En retour, le Professeur Koutoubou SANO, comblé de joie, a remercié les consuls généraux pour l’honneur qui lui ont fait à travers cette visite au siège de l’académie. Il a également promis à ses hôtes de tout faire pour mériter la confiance placée à l’Afrique par les États membres de l’OCI à travers sa modeste personne. Il a mis à profit cette occasion solennelle pour annoncer l’élaboration, par l’académie, d’un plan stratégique, assorti d’indicateurs de performances pour les cinq ans à venir.



D’après le Professeur Koutoubou SANO ce plan permettra à l’académie de clarifier, avec pondération et modération, les dispositions de la religion musulmane relatives aux défis et thématiques contemporains et d’apporter des solutions appropriées aux enjeux dont la Oummah islamique et les communautés musulmanes à travers le monde font face.