Djékoria Fanta : « un artiste ne doit pas se faire connaître à travers les injures »

Dans une sortie qu’elle a faite le jeudi 28 octobre 2021 sur sa page Facebook, l’artiste a craché ses quatre (4) vérités à ses amis artistes mais plus particulièrement, à ceux de la nouvelle génération qu’elle accuse d’être à la base des humiliations auxquelles ils font souvent face sur les réseaux sociaux. Selon elle, certains le font pour se tailler une place au sein de la corporation. Cette artiste estime que les aînés n’ont pas utilisé cette pratique pour se faire connaître. Elle appelle donc ces derniers à changer cette manière de faire et se mettre au travail.

« La nouvelle génération, hommes ou femmes, vous m’avez énervée aujourd’hui. Pourquoi vous appelez les gens à vous insulter. Ceux qui appellent les blogueurs pour qu’on vous insulte, faites très attention, on ne cherche pas le nom (la renommée) en forçant la situation. En notre temps, il y a des réseaux sociaux. Nos mamans, telles que les Sonna Tata, M’Balou Kanté, Aminata Kamissoko, Oumou Dioubaté et nos papas, Fodé Kouyaté, Bambino, Mory Djely et autres ont fait leur temps, il n’y avait pas de Facebook, il n’y avait même pas de téléphone, mais jusqu’à présent quand tu écoutes leur musique c’est au goût. Mais actuellement presque tout artiste qui chante, il faut instaurer les injures. Mais ce n’est pas de leur faute, mais plutôt certaines personnes qui les suivent dans ça. Pourtant quand on nous dit de faire des concerts en live, beaucoup seront écartés puisque d’autres ne connaissent même les accords. Mais c’est le studio qui les façonne. Arrêtez d’appeler les blogueurs pour qu’ils vous insultent afin que vous ayez la renommée. Travaillez c’est votre travail qui vous fera avancer. Tout se dit sur moi. Que c’est moi leur maman…Moi j’aide tout le monde et je conseille tout le monde. Mais si tu ne comprends pas mes conseils, je te laisse dans ton assiette. Même ceux qui ne sont pas de mon staff, si je te vois chanter, le premier conseil que je peux te donner, c’est d’approcher tes parents. Il faut chercher la bénédiction de tes parents car quels que soient ton talent et ton succès, si tu n’es pas accompagné de bénédiction, tu es zéro.

Deuxièmement, un artiste ne doit pas se faire connaître à travers les injures, il ne doit pas se mêler de la politique. Choisissez la manière de vous faire la renommée…Moi je n’ai pas peur de parler, il n’y pas un parmi qui est plus âgé que moi, je suis âgée que tout le monde. Donc changez vos manières {…} », a-t-elle lancé.

Selon l’artiste, il n’est pas interdit de se ‘’clasher’’ ou de critiquer.

Christine Finda Kamano