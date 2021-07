Djélibakoro/Kankan : le président de la délégation spéciale contesté, le préfet mis à l’index

Après l’érection de leur localité en sous-préfecture, les populations de Djélibakoro souhaitaient avoir de bonnes personnes à la tête de la commune rurale. A vrai dire, il y a une réelle incompréhension entre elles et les autorités préfectorales de Kankan par rapport au choix du président de la délégation spéciale appelée à diriger la commune rurale, en attendant les prochaines élections communales. Le président du district, Mamady Keita, accusé, à tort ou à raison, d’avoir donné de l’argent au sous-préfet afin qu’il puisse décrocher le poste du président de la délégation spéciale, a cru devoir briser le silence pour donner sa version des faits. Il charge pour sa part l’autorité préfectorale de Kankan en ces termes :

« Tout Djélibakoro rejette ce choix de l’autorité parce que celui qui a été choisi est déjà élu à Batè-Nafadji mais ils ont enlevé ce dernier pour l’envoyer à Djélibakoro comme président de la délégation spéciale, sans notre consentement. C’est toute la population de Djélibakoro en bloc qui rejette ce choix. Mais tous ces problèmes, c’est le préfet Amara Lamine Soumah qui en est responsable, parce qu’il a fait l’installation dans la tension. Même les sages du village n’étaient pas informés »

Poursuivant, Mamady Keita président du district de Djélibakoro, a donné ces précisions : « on dit que j’ai donné 5 millions plus un bœuf pour être maire. C’est faux. C’est comme ça ils ont dit que je suis parti donner de l’argent à Kankan. J’ai dit quand même aux sages que je veux être maire mais donner de l’argent, je ne suis pas au courant de ça. Mais c’est le préfet qui est à la base de tout cela. Le préfet de Kankan, Amara Lamine Soumah, m’a pris en otage pour me faire signer quelque chose », accuse le président du district de Djélibakoro.

Dans cette sous-préfecture de Djélibakoro, située à 77 km du centre-ville de Kankan, les autorités et la population se regardent présentement en chiens de faïence. La nouvelle commune rurale est fermée ! Affaire à suivre…

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601