Djénabou, épouse de Louncény Camara : « l’Etat a refusé 3 fois la demande d’évacuation de mon mari »

Émotion, foi et colère dans la famille de Louncény Camara à Tombolia, en haute banlieue de Conakry. L’ancien ministre et ancien président de la Ceni est décédé samedi nuit en détention à l’hôpital Ignace Deen de Conakry. Il y était hospitalisé depuis plus de trois mois selon son épouse Djénabou Condé qui pleure son mari. Alors que son état, dit-elle, nécessitait une évacuation à l’étranger.

Interrogée, Mamadame Camara, en larmes, a révélé que les avocats de son mari avaient introduit trois demandes d’évacuation qui ont toutes été rejetées.

« Moi-même j’étais à l’hôpital avant hier. Hier, son fils m’a appelé pour me dire qu’il a fait un AVC et Ils ont fait les analyses. C’est ainsi qu’a 19h, le médecin m’a appelée pour me dire qu’il était dans un état critique et vers 20h il a rendu l’âme. Depuis trois mois il était souffrant et malgré les démarches de la famille, à trois reprises la demande d’évacuation de mon mari a été rejetée, l’Etat n’a pas accepté. On a même fait 3 demandes de mise en liberté provisoire, ils n’ont pas accepté non plus.Finalement, mon mari a est mort », nforme la veuve Camara.

Mayi CISSÉ