Djénè Kaba, ex-Première dame: « ramener mon époux à la maison et assurer sa sécurité est un acte qui m’apaise, rassure la famille et tout le peuple de Guinée »

Elle ne s’était pas exprimée depuis le coup d’Etat qui a renversé le 5 septembre dernier son époux, l’ancien président guinéen Alpha Condé. De retour au bercail après des mois de soins en Europe, c’est maintenant chose faite. Djenè Kaba Condé, désormais ancienne Première dame de la République a remercié le président de la transition le colonel Mamadi Doumbouya pour avoir ramené son mari à la maison « en lui garantissant un traitement digne de son rang.

Mes compatriotes.

Je remercie tout d’abord le CNRD et

Le Président de la transition,

Chef de l’Etat,

Chef suprême des armées,

Le Colonel Mamadi Doumbouya pour son sens de responsabilités élevées.

Ramener mon époux le Professeur Alpha Condé à la maison et assurer sa sécurité en lui garantissant un traitement digne de son rang est un acte qui m’apaise à plus d’un titre, rassure la famille et tout le peuple de Guinée.

Comme vous le savez, je tiens plus que tout à la paix et à la quiétude nationale; alors mon souhait serait que les filles et fils de Guinée se donnent la main pour construire et façonner notre pays, qui a tous les atouts pour amorcer un développement harmonieux et durable.

Femmes et jeunes de Guinée, je serais parmi vous très bientôt, dès que mon état de santé le permettra.

Je tiens à remercier les militantes et militants du RPG arc-en-ciel pour leur soutient.

En ce qui concerne mes œuvres humanitaires avec la Fondation PROSMI, si Dieu me le permet sachez qu’elles continuerons avec le même dynamisme et le même amour pour vous mes compatriote qui m’ont toujours soutenu et animé à faire ces actions

Vive la paix, Vive la Guinée uni et prospère.

Conde Djene Kaba.