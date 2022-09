Djibouti : le fondateur de la chaîne Djib-live reçu à l’ambassade de l’Inde

Sur invitation de l’ambassadeur de l’Inde à Djibouti Ashok Kumar, le fondateur de la chaîne Djib-live Yahya Omar a été reçu dans le siège de l’ambassade de l’Inde sis au lotissement Haramous.

Cette rencontre était une première prise de contact afin de préparer les voies et moyens d’un partenariat fructueux entre Djib-live et l’Ambassade de l’Inde.

Dans son intervention, l’ambassadeur de l’Inde Kumar a salué le travail exemplaire et performant de l’équipe de Djib-live, plate-forme de communication et d’information adaptée aux médias sociaux, qui est à ce jour une vitrine de communication nationale par excellence.

Le fondateur a de son côté remercié l’ambassadeur pour son accueil chaleureux et a mentionné dans son intervention la relation bilatérale que partagent les deux pays frères Djibouti et Inde. Cette longue relation est consolidée par la politique avangardiste du chef de l’Etat S.E Ismael Omar Guelleh et de son homologue Ram Nath Kovindde.