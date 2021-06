“Dk” Biro Diallo: « je ne pouvais imaginer que général Baldé peut parrainer une personne qui a manqué de respect à mon père »

Le juge Alphonse Charles Wright du Tribunal de Première Instance de Dixinn, a condamné hier Ousmane Gnelloy Diallo, le jeune qui se fait appeler le ministre de la Défense d’Alpha Condé sur Facebook, à 5 ans de prison ferme et au paiement de 2 millions d’amende…Il a par la suite ordonné le maintien de l’exécution du mandat d’arrêt contre lui. La plaignante Kadiatou DK Biro Diallo, fille cadette de l’ancien Président de l’Assemblée Nationale, a animé une conférence de presse ce vendredi 4 juin 2021, pour faire part de sa satisfaction suite à la décision du juge et a remercié toutes les personnes qui l’ont accompagnée.

« L’objectif de la plainte, c’est de laver l’honneur de mon père et je suppose que l’honneur de mon père a été levé hier. La justice guinéenne va le condamner à une peine de 5 ans de prison. Je vous remercie tous, toutes les personnes, de près ou de loin, qui ont contribué à cela (…) Je fais cette conférence pour 3 choses. D’abord pour remercier l’opinion nationale et internationale pour le soutien par rapport aux injures dont mon père et ma mère ont été victimes et remercier aussi les journalistes qui m’ont aidée à avoir un résultat positif. », a-t-elle indiqué. Avant d’ajouter que la justice guinéenne, pour une fois encore, a montré qu’elle « est libre, qu’elle peut rendre justice pour les victimes. Je pense que les autorités judiciaires ont eu à faire leur travail. Comme la justice a tranché, je ne peux pas aller au-delà de ça ».

Pour finir, Kadiatou Dk Biro Diallo a tenu à rappeler ceci à propos du Général Ibrahima Baldé de la Gendarmerie. « je sais les relations humaines qui étaient entre Général Baldé et moi. Général Baldé a été toujours un frère d’armes de mon grand frère qui est Général aussi de l’armée. Je ne pouvais pas imaginer une seule seconde que Général Baldé peut cautionner ou parrainer une personne qui a manqué de respect à mon père ou empêcher qu’une décision de justice soit exécutée par ses services au prix de son poste. »

