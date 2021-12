« DK n’est pas au-dessus de la loi, nous répondrons » (Me Pépé Antoine)

Attendue devant le tribunal de première instance de Dixinn, le 30 décembre prochain pour des faits de « Coups et blessures volontaires » à la requête d’Ousmane Gnelloy Diallo, l’avocat de Kadiatou Biro Diallo » DK » a indiqué que pour l’heure, ils ne sont pas entrés en possession de la citation à travers un huissier. Mais néanmoins, Me Pépé Antoine Lamah, a rassuré qu’ils répondront à l’appel de la justice et se défendront conséquemment.

« C’est par voie des réseaux sociaux que j’ai pris connaissance de cette citation. Elle(DK) n’est pas encore entrée en possession de la citation à travers un huissier. Elle a communiqué avec un huissier qui devrait passer me poser la citation mais très malheureusement il n’est pas venu à mon cabinet. Et d’un seul coup, je me retrouve nez à nez avec copie de cette citation laconique sur les réseaux sociaux », a déclaré le jeune avocat au bout de fil de Mediaguinee, ce mardi 21 décembre.

Par ailleurs de rassurer: « Kadiatou n’est pas au-dessus de la loi, nous répondrons. Et nous nous défendrons conséquemment. »

A noter que le jeune Gnelloy Diallo est condamné par la cour d’appel de Conakry à 2 ans d’emprisonnement pour « injures publiques et menaces de mort » à la requête de la dame DK.

Elisa Camara

